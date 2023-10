Castelnuovo: il Valentino Giordano sempre più moderno e funzionale. Comune punta a fondi del bando Sport e periferie

Il Comune di Castelnuovo Cilento partecipa all’avviso del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri su “Sport e periferie 2023”.

Il valore complessivo dell’intervento è di circa 698mila euro e prevede la valorizzazione del campo di calcio, il cui manto erboso è stato recentemente, tra l’altro, già riqualificato, con la sostituzione dell’impianto di illuminazione con proiettori a LED a risparmio energetico, la riqualificazione degli spogliatoi con il loro efficientamento energetico, la realizzazione di una nuova tribuna prefabbricata in acciaio per il settore ospiti.

Le opere per il Valentino Giordano

È previsto, altresì, il miglioramento del campo polivalente e del campo di calcio a cinque con, infine, l’adeguamento e la sistemazione dei cancelli sia dell’area d’ingresso che del terreno di gioco e dell’ area spettatori, mediante fornitura e posa in opera di maniglioni anti panico, la sistemazione dell’area parcheggio esterna e la sistemazione della scarpata lato panchine.

«Abbiamo lavorato molto e sodo per costruire le condizioni utili a candidarci , ancora volta, a questo avviso pubblico rivolto ai Comuni . Se otterremo i fondi lasceremo un’importante eredità , l’eredità di un impianto sportivo di grande importanza per Castelnuovo Cilento e di tutta la sua area vasta di riferimento con l’obiettivo di far fronte alle nuove esigenze di chi lo frequentera’, del settore giovanile locale, delle calciatrici ed degli arbitri donne nel solco e nel segno di una “Città sempre più Territorio», così il sindaco Eros Lamaida.

Attualmente l’impianto sportivo Valentino Giordano è stato soggetto ad opere di restyling programmate dalla Gelbison che intende trasformare il campo del comune di Castelnuovo Cilento nel suo quartier generale.