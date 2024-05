Polo commerciale ad Ascea Marina: tutto pronto per il nuovo «Supermercato Decò», qualità e sconti da urlo

Si amplia l’offerta del Gruppo Infante sul ad Ascea Marina. Tutto pronto per l’attesissima inaugurazione del nuovo punto vendita Decò. Con l’inaugurazione del nuovo supermercato, in Via Enrico Berlinguer, si completerà così il polo commerciale.

L’inaugurazione

Il taglio del nastro è previsto per Martedì 21 maggio alle ore 10:00. I clienti avranno l’opportunità, inoltre, di approfittare di offerte sensazionali. Per celebrare la nuova apertura del Supermercato Decò, infatti, sarà disponibile un incredibile sconto: 5 euro di sconto per ogni 25 euro di spesa!

Le sorprese per i clienti

I clienti potranno usufruire di una vasta gamma di prodotti di altissima qualità e degustazioni per scoprire la convenienza a marchio Decò. “La tua spesa non è mai stata così vantaggiosa”, questo lo slogan che accompagna la nuova apertura che segna un altro traguardo dell‘imprenditore Carmelo Infante che ha deciso di investire, sempre di più, sul territorio cilentano offrendo qualità e convenienza ai tanti clienti che, ogni giorno, affollano i punti vendita del Gruppo Infante.

Ecco il Maxistore Decò

Il Maxistore Decò è il luogo perfetto per soddisfare ogni esigenza di spesa. Pescheria, macelleria, panetteria e tanto altro, il Decò si propone come un’esperienza di shopping completa, dove la qualità è sempre a portata di mano a prezzi imbattibili.

Il Gruppo Infante come punto di riferimento

