Carmelo Infante, Us Agropoli: “Pensiamo al nuovo anno con rinnovata determinazione e serietà”

Giunto in estate ad Agropoli Carmelo Infante non ha mai nascosto le grandi ambiziosi riposte dalla nuova società approdata nei mesi scorsi nella piazza delfina. La formazione guidata da Giuseppe Cianfrone si trova, infatti, in piena corsa per tornare in Serie D, essendo ai vertici del girone C d’Eccellenza. Queste le parole diffuse nelle ore scorse tramite i canali ufficiali dell’Us Agropoli dal massimo dirigente che ha fatto un bilancio sulla parte conclusiva di questo 2021:

Us Agropoli: il messaggio di fine anno di Carmelo Infante

“E’ stato un anno come sempre complicato, nel quale abbiamo dovuto condividere ancora una volta con il virus. In questo anno però sono diverse le cose positive. Tra queste c’è senza dubbio il mio arrivo ad Agropoli, una città che mi ha accolto benissimo sin dal primo giorno. Io e tutto lo staff non possiamo che ringraziare la città dell’amore che abbiamo sentito già dai primi giorni di questa nuova avventura. Di questi primi cinque mesi ad Agropoli ci portiamo dietro tantissime cose e altrettante ne sono successe. Le vittorie della squadra, come le sconfitte, sono solo il risultato finale del percorso fatto insieme”.

“Un percorso che ci ha regalato, ed ha regalato alla città, tantissime gioie come il nuovo inno firmato da Michele Pecora, il pullman personalizzato ed una serie di ricordi che già fanno parte della nostra memoria. Chiaramente però in ogni percorso non tutte le cose vanno per il meglio. Ci aspettavamo di chiudere la fine del 2021 in testa alla classifica e tutti i ragazzi conoscono la fame di vittorie di questa società. Ma il passato ormai, come detto prima, è un ricordo. Adesso pensiamo al nuovo anno con rinnovata determinazione e serietà. Questa società ha dimostrato, in soli cinque mesi, le intenzioni e la serietà verso tutta la città di Agropoli adesso però è il momento di andare avanti tutti insieme perchè solo così, con il supporto della piazza, potranno arrivare i risultati tanto sperati“.