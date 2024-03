Pasqua al Maxistore Decò e MD del Gruppo Infante: prezzi pazzi e sconti da urlo

Settimana folle nei supermercati Gruppo Infante Maxistore Decò e MD per la settimana di Pasqua. Prezzi pazzi e offerte da urlo! I Maxistore Decò e MD, si confermano come il paradiso dello shopping per la settimana di Pasqua, offrendo un'ampia gamma di prodotti di alta qualità a prezzi imbattibili. Con la Pasqua alle porte, i supermercati del Gruppo Infante si propongono come la meta ideale per soddisfare ogni esigenza di spesa, garantendo un'esperienza di shopping completa e conveniente. Pescheria, macelleria, panetteria e tanto altro ancora sono solo alcune delle proposte che rendono i punti vendita Decò e MD un punto di riferimento per le famiglie italiane in cerca di qualità al miglior prezzo.

Qualità e convenienza

Una varietà di prodotti freschi e di alta qualità. Dal pane appena sfornato ogni 20 minuti alla selezione di carni e pesce fresco per soddisfare le esigenze dei suoi clienti garantendo freschezza e qualità in ogni reparto. La pasticceria del Decò, ad esempio, è un vero e proprio paradiso per gli amanti dei dolci, mentre la cantina offre una vasta selezione di vini, spumanti e liquori per accompagnare al meglio i pasti di Pasqua.

Servizi extra

Oltre alla vasta selezione di prodotti alimentari, il Maxistore Decò offre anche servizi extra come un bistrot che propone colazioni, pranzi e aperitivi di qualità a prezzi competitivi. Grandi successi per l'imprenditore Carmelo Infante che continua ad investire sul territorio e a garantire ai suoi clienti un'esperienza di shopping unica e conveniente.

Non perdete l'occasione di scoprire le offerte da urlo del Maxistore Decò e nei supermercati MD e vivi un'esperienza indimenticabile!