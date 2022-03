Anche Castelnuovo e Roccadaspide, in campo per l’Ucraina

CASTELNUOVO CILENTO. Prosegue la gara di solidarietà nel Cilento, a sostegno della popolazione dell’Ucraina colpita dalla guerra che sta portando dolore e devastazione.

La Protezione Civile “Castelnuovo Cilento Area Cilento”, in collaborazione con il Comune, guidato dal sindaco Eros Lamaida, ha organizzato una raccolta di beni di prima necessità.

Ecco dove e quando consegnare i beni di prima necessità

I beni, verranno consegnati presso il centro di raccolta ubicato presso il mercato coperto di Velina nei seguenti giorni:

Mercoledì 2/03/2022 e Venerdì 4/03/2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00.

Nello specifico, sono da prediligersi, alimenti a lunga conservazione, garze; cerotti, acqua ossigenata, antidolorifici, ovatta, antinfiammatori, coagulanti, siringhe, antibiotici, cortisone e altro materiale di prima necessità che non sia soggetto a scadenza e che non sia deteriorabile durante il trasporto.

Il commento

“In questo momento così difficile, ogni aiuto, anche piccolo è ben accetto, l’unione fa la forza; certi della collaborazione di tutti i cittadini, ci teniamo a ringraziare, anticipatamente, tutti coloro che si recheranno presso il centro di raccolta– così fanno sapere dalla Protezione Civile.

Per qualsiasi informazione è possibile telefonare a questo numero: 3770884040

Le iniziative di Roccadaspide

A scendere in campo anche Rotary Roccadaspide Valle del Calore che si rivolge a tutta la Comunità del territorio e partecipa alla raccolta dei beni sanitari,già da oggi ed entro il giorno 10 marzo, che verranno destinati alla popolazione, purtroppo in guerra, in Ucraina. Si raccolgono esclusivamente i seguenti beni sanitari…

Presidi Sanitari: Disinfettanti, Betadine e comuni dinfettanti per la cute; Siringhe da 5, 10, 20 ml; ovatta; mascherine chirurgiche; guanti monouso; garze sterili e non; cerotti per medicazioni; deflussori.

Farmaci: Antibiotici sia fiale che compresse;Antinfiammatori comuni come Tachipirina, Toradol; Anticoagulanti Calciparina, Eparine, Famaci per emostasi; Soluzion per infusione tipo Fisiologica, Glucosata, Soluzioni reidratanti..

Il punto di raccolta si effettua presso la Chiesa della Natività di Roccadaspide.

“A nome mio e e del Club Roccadaspide Valle del Calore rigraziamo di vero cuore per la sensibilità verso tale progetto di richiesta di aiuto”, ha detto la Presidente Maria Concetta Lombardi