Castellabate, tragedia sfiorata nella notte: 16enne resta incastrato sotto un carrello elevatore

Forse una bravata finita male, forse una leggerezza di troppo. Un 16enne del napoletano è rimasto incastrato con un piede sotto un carrello elevatore in Villa Matarazzo, nel cuore di Santa Maria di Castellabate. Il giovane minorenne, infatti, per cause ancora in via di accertamento, si è ribaltato improvvisamente ed ha rischiato di rimanere schiacciato sotto il mezzo.

I soccorsi

Grazie all’allarme fatto scattare da alcuni ragazzi, si è azionata la macchina dei soccorsi con l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli e dell’ambulanza del Soccorso Valcalore.

Dopo alcuni minuti concitati, il giovane è stata portato in salvo e trasportato all’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania per le cure del caso.

Presenti anche i Carabinieri della locale stazione per cercare di ricostruire quanto accaduto. Resta, infatti, da capire come il ragazzo, nel cuore della notte, sia entrato all’interno di Villa Matarazzo.