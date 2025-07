Castellabate: s’intensificano i controlli sul territorio per il mese di agosto

Anche per l’estate 2025, dal 1° al 31 agosto, si amplia il servizio di controlli sul territorio comunale di Castellabate da parte della Polizia Municipale nel progetto “Sicurezza Urbana Castellabate 2025”.

Le attività

L’obiettivo è potenziare i servizi di vigilanza con particolare riguardo agli orari notturni. Tali attività sono mirati, sia a migliorare la sicurezza stradale, attraverso azioni di prevenzione e controllo che incidono sulla fluidità e sicurezza della circolazione, che in un rafforzamento dei controlli nei luoghi a rischio (zone della movida, passeggiata a mare, centro storico, aree cittadine in generale), ed in particolare dei pubblici esercizi, in tali ultimi, per garantire la tutela dei consumatori che la buona convivenza con la popolazione residente in prossimità di dette attività, nonché altre attività volta a contrastare quei fenomeni di degrado urbano e microcriminalità.