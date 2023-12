Castellabate, l’Anmi dona campana della Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone

Manca sempre meno al Santo Natale, il periodo più atteso dell’anno da grandi e piccini. Ovunque si respira aria di festa e di gioia. In quest’atmosfera così magica l’A.N.M.I., Associazione Marinai d’Italia Gruppo Caduti del Sommergibile Velella sezione di Castellabate, ha voluto donare una campana della pontificia fonderia di campane Marinelli di Agnone realizzata da Armando Marinelli proprio per celebrare i 900 anni di Castellabate.

Un’incisione per ricordare i 900 anni di Castellabate

Dinanzi ai presenti e al Dott. Antonio Grilletto, Francesco Schiavo, Presidente dell’Associazione, ha omaggiato il Sindaco Marco Rizzo di questo prezioso dono. “Gruppo Caduti del Velella dona alla Comunità di Castellabate per i suoi 900 anni 1123-2023” è la frase incisa sulla campana per ricordare a tutti l’importanza storica di questo 2023 in cui, oltre alle celebrazioni per i 900 anni di Castellabate, è stato ricordato l’ottantesimo anniversario dell’affondamento del Sommergibile Velella. Il suono di questo prezioso dono darà il via alle sedute del Consiglio Comunale proprio per continuare a ricordare questo importante traguardo segnato dall’intera comunità in questo 2023.

Le parole del sindaco

“Sono grato e onorato di ricevere questo dono a nome di tutta la comunità di Castellabate. Abbiamo celebrato i 900 anni ma questo traguardo deve essere indelebile per tutti. La campana segnerà l’inizio delle sedute del Consiglio Comunale. Ringrazio l’A.N.M.I. non solo per questo dono ma per tutto l’operato che continuano a svolgere per la nostra intera comunità. Ringrazio anche Armando Marinelli che ha voluto personalmente donare la campanella e il Dott. Antonio Grilletto per la presenza e il supporto che continua ad offrire ogni giorno a questa comunità intera” dichiara il Sindaco Marco Rizzo.