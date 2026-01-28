Castellabate, incendio divampa in un residence: squadre a lavoro per domare le fiamme

Tanta paura nella serata di oggi a Castellabate, dove un incendio è divampato all’interno di un residence sito in località Cenito, causando ingenti danni a parte della nota struttura ricettiva. Le fiamme si sono sviluppate in circostanze ancora da chiarire, propagandosi rapidamente e rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

I soccorsi

Sul posto sono giunte più squadre dei Vigili del Fuoco, affiancate dai volontari della Protezione Civile Cilento Odv di Castellabate, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

L’intervento è proseguito a lungo per domare il rogo e scongiurare ulteriori rischi, anche in considerazione della presenza di altre unità abitative a caratterizzare l’intera struttura.

All’interno del residence si trovavano i titolari della struttura, che sono riusciti a mettersi in salvo autonomamente, senza riportare ferite.

Restano ancora incerte le cause che hanno provocato lo sviluppo delle fiamme.

Nelle prossime ore saranno effettuati gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

A seguire le operazioni anche i Carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate per tutti gli accertamenti del caso.