Castellabate: ecco la cerimonia di consegna delle Vele Legambiente

Con l’arrivo di Goletta Verde a Castellabate sono tante le iniziative e manifestazioni organizzate per la due giorni della storica campagna estiva di Legambiente che solca i mari di tutta Italia.

La cerimonia

Nella serata di ieri, sul caratteristico porto turistico di San Marco, si è svolta anche la cerimonia di consegna delle vele Legambiente e Touring Club. Oltre alla presenza del padrone di casa, il Sindaco Marco Rizzo, vi erano anche molti altri rappresentati delle istituzioni: dal Sindaco di Pollica, Stefano Pisani, a quello di Montecorice, Flavio Meola, per finire con il vice sindaco di Agropoli, Rosa Lampasona. Tutti insieme per dibattere sul valore della sostenibilità ambientale, su quanto si sta facendo e sulle prossime sfide future. La presenza di Goletta Verde a Castellabate, unica tappa in Campania, rappresenta sicuramente un motivo di orgoglio per l’intero territorio.

A sottolineare l’importanza della cooperazione tra i Enti, istituzioni e forze dell’ordine è stato anche Michele Buonomo, direttivo nazionale e regionale Legambiente: “Sono ancora tante le sfide che Legambiente con tutti i suoi volontari in giro per l’Italia affronta ogni giorno. Il focus è sicuramente centrato sulla depurazione delle acque, l’energia rinnovabile, così come la lotta alla crisi climatica e la salvaguardia della biodiversità”. La tappa in Campania termina l’1 agosto a Salerno con la conferenza stampa di presentazione dei dati dei monitoraggi di Goletta Verde lungo le coste della Campania in programma alle ore 10.30 presso il Club Velico al porto turistico Masuccio Salernitano.