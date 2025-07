Castel San Lorenzo, allarme truffe: si fingono poliziotti per raggirare gli anziani

È stato diffuso, dal Comune di Castel San Lorenzo guidato dal sindaco, Giuseppe Scorza, l’avviso a non lasciare beni e contanti a persone sconosciute.

Il caso

Una comunicazione che si è resa necessaria alla luce della segnalazione di una cittadina testimone di quanto accaduto ieri nel borgo cilentano: dei truffatori, fingendosi professionisti delle forze dell’ordine, per carpire fiducia nei malcapitati, hanno bussato presso diverse abitazioni per chiedere soldi utili a risolvere problemi inesistenti relativi a servizi vari.

L’appello del comune

“I destinatari di tali deprecabili condotte sono soprattutto i nostri anziani.

Pertanto, si invita a non dare credito a chi si presenta come forza dell’ordine e avanza richieste economiche. In tal caso, informate immediatamente il nostro Comando Carabinieri e/o la nostra Polizia Municipale e/o il 112 e/o amici e/o familiari; soltanto così potrà -nell’ipotesi- verificarsi la fondatezza della prospettazione” hanno fatto sapere dai canali istituzionali dell’ente.

I precedenti

Non è la prima volta che Castel San Lorenzo viene presa di mira da malviventi che tentano di truffare soprattutto gli anziani: tempo fa, persone sconosciute, bussarono alla porta di alcuni residenti del centro storico per chiedere soldi per conto del parroco facendo leva sulla fede dei residenti, una bugia inventata di sana pianta al solo scopo di estorcere denaro.