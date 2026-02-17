Carnevale nel salernitano: ecco gli appuntamenti di oggi

La provincia di Salerno si prepara a celebrare il culmine del carnevale con una fitta agenda di appuntamenti previsti per oggi, martedì 17 febbraio. Da Agropoli a Sapri, passando per la Piana del Sele, le piazze si animeranno con sfilate di carri allegorici, maschere e intrattenimento per tutte le età, segnando il momento clou dei festeggiamenti dedicati al martedì grasso.

Gli appuntamenti di oggi: Martedì grasso

Ad Agropoli, il fulcro dell’evento sarà il corteo mascherato che partirà alle ore 16:00 dal Lungomare San Marco per raggiungere piazza Vittorio Veneto. Il programma prevede esibizioni di danza e spettacoli musicali, con la solenne premiazione dei carri allegorici fissata per le ore 20:30. Anche ad Ascea Marina l’evento “MascherAscea” vedrà protagonisti i carri a partire dalle 15:30, seguiti da un dj set. A Scario, la sfilata partirà alle ore 15:00 dal distributore di benzina per concludersi in piazza Immacolata, dove, dopo i balli e l’animazione, si procederà al rito tradizionale in cui il carnevale verrà bruciato.

Manifestazioni analoghe si terranno a Cannalonga, con il raduno in piazza alle 15:00 e la successiva premiazione della maschera e del carro più bello presso la Sala Sociale. Il comune di Santa Marina propone una sfilata per le vie del paese dalle ore 15:00, con l’animazione di Franco Torre in piazza. Contemporaneamente, a Policastro Bussentino, piazza Duomo ospiterà balli, color party e i cosiddetti “giochi di una volta” curati da Rita de Franco, arricchiti dalla presenza di stand gastronomici. A Centola, precisamente nella frazione di Palinuro, piazza Virgilio diventerà il teatro di uno spettacolo con macchine per le bolle e coriandoli a partire dalle 15:30.

Per chi cerca un’atmosfera suggestiva, Torraca invita la cittadinanza presso la sala polifunzionale dalle ore 20:00 con lo slogan “Indossa la tua maschera, libera la magia”. A Pollica, dopo la sfilata pomeridiana, i festeggiamenti si sposteranno al castello dalle ore 20:30 con ingresso gratuito. A Battipaglia si conclude il programma “Giù la maschera”. Dopo il concorso mattutino dedicato alla fantasia dei più piccoli, il pomeriggio dalle ore 15:00 sarà dedicato alla baby dance e agli artisti di strada.

Grande attesa anche per Eboli, dove i festeggiamenti coinvolgeranno il Cilento Outlet Village con musica e iniziative tematiche. Il cuore della città vedrà il raduno dei carri alle ore 10:00 presso il Centro Commerciale Le Bolle, mentre il corteo pomeridiano partirà alle 16:00 da piazza Carlo Levi. La sfilata percorrerà viale Amendola e via Matteotti per posizionarsi in piazza della Repubblica, dove sarà allestita un’area food dedicata alla cucina di strada tradizionale. A Camerota, l’attenzione è rivolta esclusivamente ai più piccoli con una festa organizzata presso il palazzetto dello sport a Marina a partire dalle ore 16:00.

L’obiettivo degli organizzatori è garantire un pomeriggio di puro divertimento in un ambiente sicuro e coperto, completando così il quadro delle offerte ricreative presenti sul territorio cilentano per questa giornata di festa.