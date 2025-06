Capaccio Paestum, sversamento illecito in località Ponte di Ferro. Paolino: “Una vergogna unica”

“Siamo stati chiamati d’urgenza dai cittadini di questa zona, preoccupati, e abbiamo preso atto di una vergogna unica perché quando siamo arrivati era in corso uno sversamento di liquidi densi” così il sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, ha commentato quanto accaduto oggi in località Ponte di Ferro.

I controlli

Paolino, insieme agli agenti della Polizia Municipale, al comando di Clelia Saviano si è recato nella zona in cui è stato scorto lo sversamento di liquami.

Subito è stato attivato un monitoraggio per risalire ai responsabili dell’azione incivile e nociva per l’ambiente. “Di certo chi compie queste azioni non ama il nostro territorio” ha continuato Paolino invitando tutti a segnalare ogni situazione sospetta e annunciando la volontà di voler attivare una task force per monitorare quotidianamente un territorio meraviglioso che non può essere distrutto da azioni simili.