Capaccio Paestum affida il suo futuro turistico a Josep Ejarque: nasce il primo piano strategico della città

L’amministrazione comunale di Capaccio Paestum segna un punto di svolta nella gestione del territorio. Per la prima volta nella sua storia, la città dei Templi si doterà di un Destination Management Plan (DMP), un piano strategico di destinazione e marketing territoriale finalizzato a trasformare il comune in una meta turistica integrata e moderna.

L’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Gaetano Paolino e dall’assessore al Turismo Rosario D’Acunto, nasce dalla collaborazione tra la giunta e i consiglieri comunali. L’obiettivo dichiarato è quello di uscire dalla logica dell’estemporaneità per abbracciare una programmazione scientifica, capace di rispondere alle complesse sfide del mercato internazionale.

Il ruolo del Destination Management Plan

Ma che cos’è esattamente un DMP? Si tratta di un documento programmatico a medio-lungo termine che definisce le linee guida per la valorizzazione del territorio. Il piano si articola su pilastri fondamentali: l’analisi del posizionamento per identificare l’unicità di Capaccio Paestum, la definizione di obiettivi sostenibili e inclusivi, e il coinvolgimento diretto di istituzioni e operatori privati.

Un’attenzione particolare sarà rivolta alla digitalizzazione, con la creazione di ecosistemi “figitali” (che uniscono l’esperienza fisica a quella digitale), e alla coerenza con le misure del PNRR e del Piano Strategico del Turismo 2023-2027 del Ministero del Turismo.

L’affidamento a Josep Ejarque

La redazione del piano è stata affidata, tramite procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), alla società FTourism & Marketing di Josep Ejarque. Professionista di fama internazionale, Ejarque vanta un curriculum che parla da sé: dalla direzione del marketing turistico della Catalogna alla gestione dell’Ente Turismo Torino durante i XX Giochi Olimpici Invernali, fino alla creazione della startup Explora per Expo 2015.

Noto nel settore come uno dei massimi esperti di Destination Management, Ejarque ha già curato la pianificazione turistica per grandi realtà come Roma Capitale, la Regione Campania e prestigiose località come Amalfi e Cortina. Con questo incarico, Capaccio Paestum punta a scalare le gerarchie delle destinazioni globali, puntando su un approccio professionale e orientato ai risultati concreti.