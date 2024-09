Capaccio Paestum aderisce alla campagna di Legambiente “Puliamo il mondo”

Il Comune di Capaccio Paestum, guidato dal sindaco Franco Alfieri, aderisce alla XXII° edizione di “Puliamo il Mondo” promossa da Legambiente, nell’ambito della campagna internazionale volta a sensibilizzare le comunità locali rispetto ai temi legati alla sostenibilità del vivere quotidiano, che si terrà dal 20 al 22 Settembre 2024.

L’iniziativa

L’iniziativa “Puliamo il Mondo” è il più grande appuntamento di volontariato ambientale in Italia, organizzata da Legambiente, con l’obiettivo di ripulire strade, piazze, parchi, ma anche spiagge e sponde dei fiumi dai rifiuti abbandonati e dire no a ogni forma di pregiudizio, barriera e violenza.

Si tratta di una campagna a carattere educativo-ambientale che mira a coinvolgere persone di ogni età per per sensibilizzare al problema dell’abbandono dei rifiuti. Questa manifestazione è conosciuta a livello internazionale come “Clean up the World”, una delle maggiori campagne di volontariato ambientale nel mondo.

L’evento che coinvolgerà i cittadini di Capaccio Paestum , potrà inserirsi tra le diverse azioni previste dal progetto “Bandiera Blu”, promosso dall’Amministrazione comunale per il mantenimento del patrimonio ambientale costiero.