Questa mattina presso l’Oasi Dunale di Paestum è stata rinnovata la convenzione tra il Comune e Legambiente per la gestione dell’area protetta.

L’associazione continuerà quindi nel suo impegno con molteplici attività per valorizzare l’area, per promuovere campagne di sensibilizzazione e organizzerà attività di volontariato ambientale per turisti e cittadini.