Capaccio Paestum rafforza la polizia locale: 12 nuovi agenti in servizio

Una buona notizia per garantire la sicurezza a Capaccio Paestum. Il Comune ha infatti assunto dodici nuovi agenti di polizia locale a tempo determinato, che dall’11 agosto scorso vanno a rinforzare il comando.

I nuovi agenti, tutti istruttori di vigilanza con almeno due anni di esperienza, lavoreranno 12 ore settimanali per i prossimi 36 mesi. La loro assunzione, avvenuta tramite pubblico concorso, è stata motivata dalla necessità di “assicurare l’esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale, il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, lo svolgimento delle attività stagionali e l’articolazione del servizio su tre turni per il periodo estivo”, come si legge nella delibera di giunta.

La necessità di incrementare l’organico

Il comandante della polizia locale, Sofia Strafella, aveva da tempo sottolineato l’esigenza di potenziare l’organico, soprattutto in vista della stagione estiva, caratterizzata da un notevole incremento di presenze turistiche e di traffico veicolare. “L’avvio della stagione estiva è tradizionalmente caratterizzato dalla necessità di potenziare o quantomeno mantenere i servizi”, aveva spiegato il comandante nella sua relazione al sindaco Franco Alfieri.

I nuovi agenti saranno impiegati in diverse attività, tra cui il controllo del territorio, la gestione del traffico, la vigilanza sulle spiagge e la prevenzione e repressione dei reati. Proseguiranno il loro servizio per un triennio.