Abusivismo edilizio a Capaccio: scatta il sequestro di un gazebo in struttura ricettiva

Proseguono i controlli mirati relativi all’abusivismo edilizio nel Comune di Capaccio Paestum.

Questa mattina è scattato un nuovo sequestro, questa volta ad un gazebo in fase di costruzione in una struttura ricettiva in Via Francesco Gregorio in località Laura.

Gli abusi

La struttura situata su una superficie di circa 500mq era già completa anche di impianti tecnologici ed era nei pressi della piscina già esistente.

Gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Scalo, guidati dal capitano Sofia Strafella, hanno accertato diverse violazioni urbanistiche. I lavori erano in fase di realizzazione nonostante la Scia non era conforme oltre a non essere ancora validata dall’ente e in assenza anche di autorizzazione sismica e paesaggistica.

La denuncia

È stato denunciato in stato di libertà alle autorità giudiziaria il titolare dell’albergo.