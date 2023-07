Capaccio, ennesima auto danneggiata in prossimità del litorale

Capaccio Paestum in balia degli incivili, a denunciarlo pubblicamente è stata A.B., una giovane donna che aveva deciso di trascorrere delle ore al mare. La donna aveva lasciato la sua auto nel parcheggio pubblico sito in via Giovanni Boccaccio, nella zona Licinella, ma quando è ritornata per riprendere il veicolo lo ha trovato con il parabrezza sfasciato.

Tentato furto o atto di inciviltà?

Due le cause ipotizzabili alla base di un gesto così vile: la prima ipotesi potrebbe essere quella di un tentativo di furto all’interno dell’abitacolo, mentre la seconda potrebbe essere attribuita ad un atto di mero vandalismo.

La testimonianza

“Hanno fatto questo ad una ragazza che lavora e studia e che voleva solo trascorrere una giornata al mare” ha affermato la proprietaria dell’auto spiegando che la giornata nella zona costiera di Capccio Paestum le è costata davvero cara.

I residenti dinanzi all’ennesimo episodio di vandalismo e illegalità a danno dei cittadini e dei turisti hanno rinnovato l’appello alle istituzioni affinché si attivino per garantire maggiori controlli su tutta la zona, specialmente in questi mesi estivi in cui il territorio è davvero affollato e quindi assicurare la sicurezza di tutti è essenziale.