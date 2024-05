Campora: Pro Loco cancellata dall’albo regionale

Brutte notizie per la Pro Loco di Campora, finita fuori dall’albo regionale delle Pro Loco. Il funzionario della regione Campania, infatti, ha firmato nei giorni scorsi il decreto di cancellazione dall’albo delle Associazioni.

Il provvedimento

Il motivo è da individuare nella mancata produzione della documentazione prevista dai regolamenti vigenti. In particolare le disposizioni regionali prevedono che siano presentati alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo, entro il 15 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo dell’anno precedente vidimato dai revisori dei conti e approvato dall’assemblea dei soci; il bilancio preventivo dell’anno in corso approvato dall’assemblea; la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e in programmazione per l’anno in corso.

Le contestazioni

La Pro Loco di Campora, stando a quanto emerso nella nota licenziata da Palazzo Santa Lucia, dal 2017 ad oggi non ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta.

7 anni di silenzio che hanno portato all’avvio del procedimento di cancellazione. Anche la raccomandata inviata dalla Regione alla sede della Pro Loco, benché regolarmente recapitata in dicembre, non ha avuto riscontro.

Di qui il provvedimento di cancellazione con la perdita di tutti i benefici che l’inserimento nell’albo regionale poteva comportare.