Ancora furti nelle auto ad Agropoli durante la stagione estiva: “necessari maggiori controlli”

Nel pieno della stagione estiva, i furti nelle auto parcheggiate lungo il litorale di Agropoli stanno riprendendo. Ieri sono arrivate segnalazioni da Trentova da parte di bagnanti che hanno trovato le proprie auto derubate al loro ritorno. Diverse le vetture prese di mira dai malviventi, in sosta nel parcheggio comunale a pagamento.

Il modus operandi dei malviventi

I malviventi agiscono solitamente nel parcheggio sterrato, preferendo il lato più distante dalla spiaggia per poter operare indisturbati. Rompono un finestrino dell’auto in pochi istanti e rubano borse o zaini presenti al suo interno, fuggendo velocemente con la refurtiva.

Arresti effettuati dai Carabinieri ma i furti continuano

Nonostante alcuni autori dei furti siano stati individuati e arrestati anche di recente dai Carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate, i furti nelle auto continuano a verificarsi. È necessario intensificare i controlli per contrastare questa ondata di criminalità.

Richiesta di maggiori controlli e videosorveglianza

Molte persone stanno chiedendo maggiori controlli per contrastare i furti nelle auto, in particolare attraverso l’installazione di un sistema di videosorveglianza che possa monitorare l’area 24 ore su 24. “Questo permetterebbe di dissuadere i malviventi e aumentare la sicurezza per i visitatori e i residenti”, dice un cittadino.