SMET Mobility Challenge, il Cavaliere De Rosa: “Supportare i giovani per costruire un futuro migliore”

Martedì 21 maggio si è conclusa anche l’ultima fase della seconda edizione della SMET Mobility Challenge, tenutasi all’Università Parthenope di Napoli con la premiazione dei vincitori. Promossa dalla facoltà di Ingegneria, gli studenti si sono misurati nella ricerca di avanguardie logistiche supportate dalla sostenibilità ambientale ed economica. Un tema di assoluta centralità, considerata la sfida globale al cambiamento climatico e dati gli obiettivi ecologici posti dall’Unione Europea per i prossimi anni. Un modo, per studenti, professori, professionisti e cultori della materia, di confrontarsi e arricchirsi attraverso lo scambio di vedute, di idee e di progettualità.

L’ingegnere Paola Voto, riferimento di SMET e a capo del dipartimento di gestione corporate, ha partecipato alla premiazione in rappresentanza dell’impresa di logistica promotrice della challenge. E alla fine, tirando le somme, la seconda edizione della SMET Mobility Challenge bissa il successo del contest organizzato già lo scorso anno e culminato il 31 maggio 2023. Una manifestazione che, potenzialmente, può diventare un vero e proprio appuntamento fisso, nel calendario accademico della facoltà di Ingegneria dell’Università Parthenope.