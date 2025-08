Capaccio, blitz all’alba: sgomberato accampamento abusivo di extracomunitari

Dalle prime ore dell’alba gli agenti della Polizia Locale di Capaccio, in concerto con i Carabinieri di Capaccio Scalo, hanno provveduto ad effettuare un attività di sgombero, dove immigrati extracomunitari avevano allestito un accampamento abusivo nei pressi dell’area Oasi dunale Legambiente in località torre di mare.

L’operazione

Tre i punti interessati dall’attività in diverse aree della fascia pinetata. L’area interessata dallo sgombero era stata allestita con tende di fortuna, materassi, sedie, vettovaglie e materiale plastico, trasformando gli spazi in ricovero notturno. Veniva riscontrata anche una scarsa condizione igienico sanitaria in quanto gli spazi verdi adiacenti la duna venivano utilizzati per i bisogni fisiologici degli occupanti.

Gli interventi

Sul posto anche gli operai della Paistom in supporto, che hanno provveduto a bonificare l’area e conferire presso regolare centro di raccolta quanto rinvenuto.