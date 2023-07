Capaccio, auto finisce fuori strada e si ribalta: 37enne di Agropoli in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nella notte a Capaccio Paestum, coinvolgendo un giovane di 27 anni di Agropoli. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 1:30 in località Chiorbo, quando il conducente è improvvisamente uscito fuori dalla carreggiata, ribaltandosi più volte mentre era a bordo della sua Fiat 500.

Interventi di soccorso tempestivi

Dopo la segnalazione della centrale operativa del 118, sul luogo dell’incidente è intervenuta l’ambulanza medicalizzata della Croce Gialla di Agropoli. Il giovane è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale ‘San Luca’ di Vallo della Lucania: ha riportato fratture alle costole, al bacino e ad un braccio.

Il complesso intervento di soccorso

Per estrarre il giovane dall’abitacolo dell’auto ribaltata, sono intervenuti i soccorritori e i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Agropoli.

Indagini in corso

Al momento, le cause dell’incidente non sono ancora state accertate e sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’evento. Non sono coinvolti altri veicoli.