A Roscigno una giornata per ricordare i sindaci del Comune

“La Roscigno migliore” è stata denominata così la giornata per ricordare i sindaci che, nel corso del tempo, hanno amministrato il paese lasciando una traccia positiva del loro operato.

La giornata

L’evento, programmato per sabato 15 giugno, è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pino Palmieri, al al fine di riaffermare la riconoscenza per il lavoro di chi ha guidato il paese in passato e i valori di appartenenza e di solidarietà.

Il programma

La giornata si aprirà con una messa in onore dei sindaci deceduti che si terrà alle ore 17:30 e subito dopo, alle ore 18:30, presso la Casa Comunale si terrà la cerimonia commemorativa. Tutta la cittadinanza è stata invitata a partecipare.