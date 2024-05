Apre ad Agropoli la prima casa del Commiato di Paladino e Tesoniero

Apre nel Cilento la prima casa del Commiato di Paladino e Tesoniero. La struttura ubicata in località Fuonti ad Agropoli è un luogo adibito per dare l’ultimo saluto al defunto prima che venga chiuso nella bara e sepolto o cremato a seconda delle sue volontà.

La casa del commiato in località Fuonti nasce da un’idea dell’agenzia funebre Palladino e Tesoniero per rispondere ai bisogni dei familiari del defunto ed è un servizio completamente gratuito offerto a chi decide di affidarsi all’agenzia agropolese. Uno spazio serio, custodito e intimo, all’interno del quale trasferire il proprio caro che è venuto a mancare per ricevere, da parte degli amici e dei parenti, l’affettuoso addio.