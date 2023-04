Camerota pronta ad accogliere i turisti per le festività pasquali

Camerota si prepara ad accogliere i turisti per le festività pasquali, offrendo diverse iniziative per rendere il soggiorno dei visitatori più piacevole e accogliente. In particolare, sono previste aperture di musei e siti archeologici per allargare l’offerta culturale della città e renderla accessibile a tutti.

Il ticket dell’accoglienza

Inoltre, l’amministrazione comunale, in collaborazione con commercianti e imprenditori turistici, ha creato l’iniziativa “Il ticket dell’accoglienza“, che permetterà ai turisti di usufruire di consumazioni gratuite presso attività come bar, pizzerie e gelaterie lungo la strada provinciale 66 del Ciglioto. Questo percorso alternativo alla strada del Mingardo, chiusa per lavori di messa in sicurezza, è uno dei panorami più suggestivi del Cilento e rappresenta una vera e propria attrazione per i visitatori.

Il messaggio degli amministratori

L’assessore al Turismo Teresa Esposito spiega che “è un gesto come un altro per chiedere un pochino di pazienza in più ai nostri gentili ospiti e per accoglierli con un sorriso lungo una delle strade panoramicamente più suggestive del Cilento”.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dagli operatori turistici del Comune di Camerota, che hanno messo a disposizione un numero di consumazioni gratuite fino ad esaurimento.

Nonostante la chiusura della strada del Mingardo, Marina di Camerota e le frazioni dell’entroterra sono comunque raggiungibili imboccando uno dei percorsi alternativi e aggiungendo solo 5 chilometri in più al percorso. Gli ospiti potranno così godere dei meravigliosi paesaggi della zona e del ticket della pazienza, un segno di gratitudine per la loro comprensione e disponibilità.