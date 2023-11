Calciomercato: nuovi innesti per Gelbison e Santa Maria

La Polisportiva Santa Maria Cilento mette a segno un colpo di mercato. Alla corte di mister Osvaldo Ferullo si aggiunge, infatti, il centrocampista argentino Gabriel Chironi. Il classe 1991, arriva da svincolato dopo aver trascorso la prima parte di stagione nel Lamezia Terme.

Chi è Gabriel Chiron

Chironi, dopo aver mosso i primi passi di carriera proprio nel suo Paese d’origine, nel 2019 ha iniziato la sua avventura in Italia con maglie importanti come Castrovillari, Savoia e Fasano. Per lui, anche un’esperienza in Spagna.

Chironi si è subito messo a disposizione dell’allenatore e ha iniziato a svolgere i primi allenamenti con il resto dei compagni. Al momento della firma ha dichiarato: “Ringrazio la Polisportiva Santa Maria per l’opportunità. Ho tanta voglia di aiutare la squadra in questo difficile campionato. Con la forza del gruppo e l’impegno di tutti sono sicuro che daremo soddisfazione ai tifosi. Ci vediamo in campo”.

Novità in casa Gelbison

Novità anche in casa Gelbison, sempre dal Lamezia Terme che ha scelto di ritirarsi dal campionato.

Tanasiy Kosovan, centrocampista classe 1995, vestirà la maglia rossoblù. Ha militato anche con il Trapani, Casertana e Cavese. Nel suo curriculum anche la Lega Pro con la Lucchese, con 17 presenze e nei due anni precedenti, tra Serie D e Lega Pro, 58 presenze e 13 reti con il Picerno.

Un importante innesto di grande qualità e tecnica per la squadra, con il calciatore già a disposizione di Mister Alessandro Monticciolo.

Le sue prime dichiarazioni in rossoblù: “Ringrazio il Presidente Maurizio Puglisi perché la Gelbison è una piazza importante che vuole essere competitiva in un girone difficile. Inizio quest’avventura con tanto entusiasmo ed ho voglia di mettermi in gioco per disputare una grande stagione”.