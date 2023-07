Buste con indumenti e documenti ritrovate a bordo strada a Capaccio: si indaga

Durante di interventi di manutenzione, controllo e decoro del territorio, gli uomini del servizio Pissta hanno rivenuto a bordo strada borse e buste con indumenti e documenti. È successo questa mattina in via Procuzzi, tra Capaccio Scalo e Gromola. Il personale di Pissta dopo la scoperta ha allertato gli uomini della polizia municipale capaccese che giunta sul posto ha iniziato le verifiche del caso. Da comprendere perché quella roba, anche in quantità notevole, era abbandonata a bordo strada.

Indagini in corso

Pare non si trattasse di oggetti di cui i proprietari volessero disfarsi. Si ipotizzano altre cause tra cui quella di un furto a seguito del quale i malviventi potrebbero essersi liberati di oggetti di minor valore.

Starà ai caschi bianchi provare ad individuare l’origine di quanto rinvenuto a bordo strada ed eventualmente risalire ai proprietari in modo da comprendere perché buste e valige si trovassero gettate via a bordo strada.