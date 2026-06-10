Cronaca

Blitz a Salerno: la Polizia sequestra oltre 100 ordigni artigianali e materiale pirotecnico illegale

Maxi sequestro della Polizia a Salerno: scovati oltre cento ordigni artigianali e materiali pericolosi senza autorizzazione. Indagini in corso

Comunicato Stampa
Botti

Nell’ambito dei servizi di controllo e monitoraggio del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli illeciti in materia di materiali esplodenti e prodotti pirotecnici, personale della Polizia di Stato della Questura di Salerno ha effettuato una specifica attività ispettiva nel territorio cittadino.

Il ritrovamento e il materiale sequestrato

Nel corso degli accertamenti, gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un ingente quantitativo di materiale pirotecnico detenuto in assenza delle previste autorizzazioni.

In particolare, sono stati sequestrati:

  • Numerosi manufatti pirotecnici artigianali
  • Oltre cento ordigni di varia tipologia e dimensione
  • Sostanze e materiali destinati alla loro realizzazione

Tutto il materiale era custodito in confezioni e contenitori di diverso genere.

Intervento degli artificieri e indagini in corso

L’intervento ha consentito di sottrarre alla disponibilità illecita materiale potenzialmente pericoloso per la pubblica e privata incolumità, prevenendo possibili situazioni di rischio per la collettività.

Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, il materiale è stato posto sotto sequestro e affidato agli artificieri della Polizia di Stato per i successivi accertamenti tecnici e per le procedure di distruzione previste dalla normativa vigente.

Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti finalizzati a ricostruire la provenienza e la destinazione del materiale sottoposto a sequestro.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.