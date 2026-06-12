Battipaglia stop ai “botti selvaggi”: scatta il divieto totale per 365 giorni all’anno

Tutela della sicurezza urbana, dell’incolumità pubblica e rispetto per gli animali d’affezione. Con questi obiettivi prioritari, la Sindaca della Città di Battipaglia, Cecilia Francese, ha siglato in data odierna l’Ordinanza Sindacale n. 135. Il provvedimento introduce il divieto assoluto e permanente di utilizzo e vendita ambulante di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e altro materiale esplodente su tutto il territorio comunale.

L’atto si è reso necessario per contrastare l’uso improprio di materiale pirotecnico in occasione di festività e processioni religiose. Tali condotte, oltre a comportare un grave rischio di lesioni fisiche e ricoveri ospedalieri per i cittadini, causano forte stress, smarrimento e pericolo di investimento per gli animali domestici a causa del forte fragore.

Cosa prevede l’ordinanza nello specifico

Divieto d’uso e vendita: È severamente vietato vendere (in forma ambulante e non) e utilizzare fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e materiali esplodenti (anche se di libera vendita o declassificati) su tutte le aree pubbliche, aperte al pubblico o esposte al pubblico dell’intero territorio comunale (centro e periferie).

È severamente vietato vendere (in forma ambulante e non) e utilizzare fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e materiali esplodenti (anche se di libera vendita o declassificati) su tutte le aree pubbliche, aperte al pubblico o esposte al pubblico dell’intero territorio comunale (centro e periferie). Validità permanente: Il divieto non è limitato al periodo delle feste, ma è operativo 365 giorni l’anno, sia nella stagione estiva (1° giugno – 30 settembre) sia in quella invernale (1° ottobre – 31 maggio).

Il divieto non è limitato al periodo delle feste, ma è operativo 365 giorni l’anno, sia nella stagione estiva (1° giugno – 30 settembre) sia in quella invernale (1° ottobre – 31 maggio). Le eccezioni: Sono esclusi dal divieto esclusivamente gli spettacoli pirotecnici autorizzati dalle competenti Autorità per eventi particolari e le cosiddette “miccette”, in virtù della loro limitata potenzialità esplodente.

Sono esclusi dal divieto esclusivamente gli spettacoli pirotecnici autorizzati dalle competenti Autorità per eventi particolari e le cosiddette “miccette”, in virtù della loro limitata potenzialità esplodente. Sanzioni: Salvo che il fatto non costituisca reato (ai sensi dell’art. 703 c.p.), i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 500,00.

Controlli e consultazione del testo integrale

L’ordinanza è stata trasmessa al Prefetto e a tutte le Forze dell’Ordine (Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale) per garantire la massima vigilanza e il rispetto delle disposizioni sul territorio.

Il documento informatico, firmato digitalmente, è consultabile in forma integrale sul sito internet istituzionale del Comune di Battipaglia