Cronaca

Battipaglia, bimbo di 20 mesi resta chiuso in auto: la Polizia infrange il finestrino e lo salva

Intervento d'urgenza degli agenti del Commissariato in via Adige. Un poliziotto rimasto lievemente ferito durante le operazioni di soccorso

Comunicato Stampa
Polizia

Nella giornata del 3 giugno 2026, personale della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, impiegato in servizio di controllo del territorio, è intervenuto in via Adige a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112.

Gli interventi

Giunti sul posto, gli operatori hanno accertato che una donna, dopo aver lasciato momentaneamente la propria autovettura per recarsi presso un vicino sportello bancomat, aveva inavvertitamente lasciato le chiavi all’interno del veicolo, dove si trovava anche il figlio di appena 20 mesi.

La ricostruzione

Il bambino, giocando, aveva azionato la chiusura centralizzata delle portiere, impedendo l’accesso all’abitacolo.Valutata l’urgenza della situazione e l’impossibilità di aprire il veicolo con modalità alternative, i poliziotti hanno immediatamente posto in essere ogni tentativo utile a raggiungere il minore in sicurezza ma, non essendo stato possibile sbloccare le portiere, si è reso necessario infrangere uno dei finestrini dell’autovettura.

Bimbo salvato dalla polizia

L’intervento, eseguito con la massima attenzione e professionalità, ha consentito di aprire il mezzo e di trarre in salvo il bambino, che è stato prontamente riconsegnato alla madre in buone condizioni.

Nel corso delle operazioni di soccorso, uno degli operatori della Polizia di Stato ha riportato lievi lesioni a una mano e a un avambraccio a causa di alcuni frammenti di vetro generatisi durante la rottura del finestrino e lo stesso è stato successivamente medicato presso il locale presidio ospedaliero.

L’episodio conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza dei cittadini e la tempestiva gestione delle situazioni di emergenza, soprattutto quando coinvolgono soggetti particolarmente vulnerabili.

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