Altri Sport

Atletica Agropoli da Urlo ai Campionati Italiani U20: Cavallaro e Perna nella Top 10 del Decathlon

Impresa dell'Atletica Agropoli ai Campionati Italiani U20 di Bressanone: Marco Cavallaro e Giuseppe Perna conquistano la Top 10 nel decathlon

Comunicato Stampa
Marco Cavallaro e Giuseppe Perna

Si chiude con un risultato di grande prestigio il weekend dei Campionati Italiani Under 20 di prove multiple, disputati a Bressanone. L’Atletica Agropoli porta infatti due atleti nella top 10 nazionale del decathlon, confermandosi tra le realtà più interessanti del panorama italiano delle prove multiple.

L’impresa di Marco Cavallaro e Giuseppe Perna

Protagonista assoluto Marco Cavallaro, che conquista uno splendido settimo posto con il punteggio complessivo di 6424 punti. Una prestazione di alto livello, impreziosita dal miglior risultato assoluto nel salto con l’asta, disciplina nella quale si impone con la misura di 4.40 metri, risultato che gli vale anche l’accesso ai Campionati Italiani Individuali U20, oltre che la top10 italiana dei migliori lanci di categoria nel 2026.

Ottimo anche il campionato italiano di Giuseppe Perna, che chiude in decima posizione con 5989 punti, a un soffio dalla prestigiosa soglia dei 6000. Tra i risultati più significativi della sua prova spicca il quinto posto nel getto del peso.

Il commento dell’allenatore Agostino Scebi

A commentare la due giorni è l’allenatore Agostino Scebi, che sottolinea la qualità e la crescita del gruppo:

“Sono stati due giorni davvero belli e intensi. Torniamo a casa con due ottimi risultati, un importante bagaglio di esperienza e la sensazione di potercela giocare con i migliori. Oltre ai risultati, è da apprezzare la tenacia con cui gli atleti hanno affrontato i rispettivi decathlon.

Un esempio su tutti: Marco, dopo un infortunio durante il salto con l’asta che avrebbe potuto compromettere l’intera manifestazione, ha stretto i denti e concluso la prova in modo straordinario. Un piccolo rammarico per Giuseppe, che ha sfiorato i 6000 punti, ma poco importa: torniamo a casa con una consapevolezza diversa, soprattutto nella gestione dei piccoli dettagli che possono fare la differenza in una disciplina lunga e impegnativa come il decathlon.”

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.