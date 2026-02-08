Aquara, si cerca Franco Sabetta. È scomparso dal pomeriggio. L’appello dei familiari

Ad Aquara di cerca Franco Sabetta, a diramare l’appello i familiari che lo cercano dal pomeriggio.

Franco, conosciuto da tutti in paese, si è allontanato oggi pomeriggio da Castelcivita, comune vicino. È una persona molto socievole e potrebbe avvicinarsi a qualcuno per chiedere un passaggio o un aiuto. “Non deve spaventare nessuno: è una persona buona, ma è malato e ha bisogno di tornare a casa il prima possibile.

Contatti utili

Chiunque lo veda contatti subito i numeri:

3497741230

3381350000

“Aiutateci per favore.

Ogni condivisione può fare la differenza”, questo il messaggio diffuso dai suoi parenti che stanno vivendo ore di angoscia in attesa di notizie positive.