Almanacco di oggi, 7 settembre 2026: meteo, eventi, santo del giorno e accadde oggi in provincia di Salerno

Buongiorno e buon lunedì da InfoCilento! Oggi, 7 settembre 2026, è il 250° giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano: mancano ancora 115 giorni al 31 dicembre. Come ogni giorno, vi accompagniamo con il nostro almanacco: le previsioni meteo per la provincia di Salerno, gli eventi in programma tra Cilento e capoluogo, il santo che si celebra oggi e uno sguardo al passato con la rubrica “Accadde oggi”. Il proverbio del giorno recita: “Di settembre l’uva rende e il fico pende”, un chiaro invito a godersi gli ultimi frutti dell’estate cilentana prima dell’autunno.

Meteo in provincia di Salerno

Le tendenze degli ultimi giorni indicano che l’anticiclone africano dovrebbe restare protagonista anche nella prima settimana di settembre, con un weekend stabile, soleggiato e molto caldo che si estende sull’intera provincia. Sulla base delle previsioni disponibili al momento della stesura, ci aspettiamo cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la costa cilentana e sull’entroterra, con temperature massime ancora estive, comprese tra i 28 e i 31°C nelle zone costiere. Mare poco mosso lungo la costa cilentana, ideale per chi vuole godersi ancora qualche giornata di mare a inizio settembre.

Eventi in Cilento e provincia di Salerno

La giornata di lunedì 7 settembre si apre con diversi appuntamenti sul territorio:

Gioi (SA) – Prende il via oggi la rassegna culturale “Un libro… al mese” , promossa dal Comune di Gioi, che animerà l’aula consiliare con incontri letterari fino a dicembre.

– Prende il via oggi la rassegna culturale , promossa dal Comune di Gioi, che animerà l’aula consiliare con incontri letterari fino a dicembre. Roscigno Vecchia (SA) – Si chiude nel weekend la manifestazione “Cilento Selvaggio 2026” , il festival dedicato a natura, cinofilia e tradizioni rurali nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che ha animato il borgo fantasma dal 4 al 6 settembre.

– Si chiude nel weekend la manifestazione , il festival dedicato a natura, cinofilia e tradizioni rurali nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che ha animato il borgo fantasma dal 4 al 6 settembre. Agropoli (SA) – Prosegue per tutto il mese il cartellone di “Settembre Culturale” , con appuntamenti diffusi in città dedicati a musica, cultura e intrattenimento.

– Prosegue per tutto il mese il cartellone di , con appuntamenti diffusi in città dedicati a musica, cultura e intrattenimento. Pioppi (Pollica, SA) – Nel corso del mese si svolge la tradizionale Sagra del Pesce Azzurro, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi della costa cilentana.

Vi ricordiamo di verificare orari e location definitivi sui canali ufficiali dei singoli Comuni, poiché alcuni programmi potrebbero subire variazioni dell’ultimo minuto.

Il santo del giorno: Santa Regina di Alise

Oggi, 7 settembre, la Chiesa cattolica celebra Santa Regina di Alise, vergine e martire. Secondo la tradizione, Regina nacque in Gallia, presso Autun, figlia di un nobile pagano; rimasta orfana di madre, fu allevata da una nutrice cristiana che la battezzò e la crebbe nella fede. Divenuta giovane donna, scelse la vita di preghiera e castità, rifiutando le nozze imposte dal padre e dal prefetto romano Olibrio, che la fece imprigionare e infine decapitare quando aveva appena quindici anni. Il culto per Santa Regina si diffuse rapidamente nella zona di Alise, luogo divenuto celebre anche per la resa di Vercingetorige a Giulio Cesare.

Il Martirologio Romano ricorda inoltre, nella stessa data, san Sozonte martire a Pompeiopoli in Cilicia e i santi martiri Festo e Desiderio, venerati a Benevento, non lontano dai confini della provincia di Salerno.

Accadde oggi, 7 settembre

Ecco alcuni degli eventi storici accaduti in questo giorno nel corso dei secoli:

1860 – Giuseppe Garibaldi entra a Napoli con l’Esercito dei Mille, un momento cruciale per l’Unità d’Italia che ebbe ripercussioni dirette anche sul Regno delle Due Sicilie e sul territorio salernitano.

– Giuseppe Garibaldi entra a Napoli con l’Esercito dei Mille, un momento cruciale per l’Unità d’Italia che ebbe ripercussioni dirette anche sul Regno delle Due Sicilie e sul territorio salernitano. 1822 – Il Brasile dichiara l’indipendenza dal Regno del Portogallo.

– Il Brasile dichiara l’indipendenza dal Regno del Portogallo. 1893 – Nasce a Genova il Genoa Cricket and Football Club, tra le più antiche società calcistiche d’Italia.

– Nasce a Genova il Genoa Cricket and Football Club, tra le più antiche società calcistiche d’Italia. 1906 – Il pioniere brasiliano Alberto Santos-Dumont compie a Parigi il primo volo storico con il velivolo 14-bis, tappa fondamentale nella storia dell’aviazione.

– Il pioniere brasiliano Alberto Santos-Dumont compie a Parigi il primo volo storico con il velivolo 14-bis, tappa fondamentale nella storia dell’aviazione. 1911 – Il poeta Guillaume Apollinaire viene arrestato a Parigi con l’accusa, poi rivelatasi infondata, di aver rubato la Gioconda dal Museo del Louvre.

– Il poeta Guillaume Apollinaire viene arrestato a Parigi con l’accusa, poi rivelatasi infondata, di aver rubato la Gioconda dal Museo del Louvre. 1533 – Nasce Elisabetta I d’Inghilterra, che diventerà una delle sovrane più influenti della storia europea.

Lo sport del weekend

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