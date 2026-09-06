Poker dell’Agropoli al Centro Storico Salerno: decidono Trezza, Tedesco, Pandolfi e Canavese

L’Agropoli comincia subito forte e dopo appena un minuto sfiora il vantaggio con Tedesco, che calcia in diagonale trovando la pronta risposta di Avino. Passano soltanto quattro minuti e i delfini vanno ancora vicini al gol: Pandolfi prova a sorprendere il portiere con un tiro-cross che si stampa sul palo.

Trezza e Tedesco indirizzano il match

È il preludio al gol, che arriva al 22’. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Trezza svetta più in alto di tutti e deposita in rete il pallone del vantaggio agropolese. L’Agropoli continua a spingere e al 29’ trova il raddoppio. Capozzoli si rende protagonista di una splendida serpentina e, dopo aver saltato alcuni avversari, mette al centro un pallone invitante che Tedesco deve soltanto spingere in rete per il 2-0.

Tris di Pandolfi prima dell’intervallo

L’unica vera occasione del Centro Storico Salerno arriva al 30’, quando Barra prova la conclusione dalla distanza, ma il pallone termina alto sopra la traversa difesa da Zarra. I delfini non si fermano e al 40’ calano il tris. Tedesco serve un ottimo pallone per Pandolfi, che di testa firma il 3-0 e mette una seria ipoteca sulla vittoria.

Prima dell’intervallo c’è ancora tempo per un’altra occasione dell’Agropoli: Capozzoli calcia verso la porta, ma la conclusione termina sull’esterno della rete. Si va così al riposo con i delfini avanti per 3-0.

Canavese cala il poker dal dischetto

Nella ripresa l’Agropoli continua a controllare la gara e al 50’ sfiora ancora il gol con Tedesco, che da buona posizione calcia alto. Sei minuti più tardi è ancora l’attaccante agropolese a rendersi pericoloso: Tedesco prova la conclusione a incrociare, ma questa volta Avino è attento e blocca con sicurezza.

Al 60’ altra grande occasione per i delfini: Canavese lascia partire un tiro dalla distanza che si stampa sulla traversa. Il poker arriva al 70’ dal dischetto. Canavese si incarica della battuta del calcio di rigore e non sbaglia, firmando il 4-0.

Festa finale per l’Agropoli

Nel finale l’Agropoli sfiora anche la quinta rete con Santoro e Arario, ma in entrambe le occasioni Avino si fa trovare pronto e nega la gioia del gol agli avversari. Dopo il triplice fischio, l’Agropoli può festeggiare una netta vittoria per 4-0 sul Centro Storico Salerno.

Una prestazione convincente per i delfini, capaci di indirizzare la gara già nel primo tempo e di gestire senza particolari affanni la ripresa.