Eccellenza girone B, al via il campionato: subito squillo della Battipagliese, blitz del Campagna ad Apice

Si è aperto il sipario sul campionato di Eccellenza Campania girone B con un primo turno ricco di spunti e colpi di scena. Le formazioni della provincia salernitana, e in particolare quelle a sud del capoluogo, si sono rese subito protagoniste in un avvio di stagione denso di agonismo.

Blitz della Battipagliese contro la corazzata Angri

Il risultato di maggior rilievo porta la firma della Battipagliese, capace di espugnare il campo dell’U.S. Angri 1927 con il punteggio di 0-1 grazie ad un gol nel primo tempo di Ripa. Un successo di misura fondamentale per le zebrette, ottenuto su un terreno ostico come quello grigioverde, che regala subito i primi tre punti stagionali e conferma le ambizioni della piazza battipagliese.

Bene il Campagna all’esordio

Ottimo avvio anche per la neopromossa Città di Campagna 1919, protagonista di un’impresa sul terreno dell’Apice Calcio 1964. Lo 0-1 finale arrivato grazie ad un autogol, certifica l’impatto positivo della compagine campagnese nel massimo torneo regionale, cogliendo un’affermazione esterna pesante ai danni di una delle formazioni più accreditate.

Sconfitta amara, invece, per il Città di Pontecagnano Faiano, travolto per 3-0 nella trasferta contro il Città di Solofra. Un avvio in salita per i picentini, chiamati subito al riscatto nel prossimo turno. Tra le altre salernitane, il Costa d’Amalfi supera 2-0 la Sanseverinese, mentre cade tra le mura amiche il Salernum Baronissi, battuto 1-2 dalla Pro Poggiomarino. Sconfitta esterna di misura anche per il Rossoblù Castel San Giorgio sul campo dell’Agerola (1-0).

Risultati prima giornata

Alta Hirpinia Sport – Sporting Ponte 2019: 2-3

Salernum Baronissi – Pro Poggiomarino: 1-2

Heraclea Calcio – GS Telese Terme: 1-0

San Vito Positano 1956 – Lions MM Montemiletto: 1-1

Agerola – Rossoblù Castel San Giorgio: 1-0

Apice Calcio 1964 – Città di Campagna 1919: 0-1

Città di Solofra – Città di Pontecagnano Faiano: 3-0

Costa d’Amalfi – Sanseverinese: 2-0

U.S. Angri 1927 – Battipagliese Calcio: 0-1

Classifica