Serie C - Serie D

Serie D, esordio con un punto per la Gelbison: 0-0 contro l’Afragolese

La squadra di Agovino parte forte e sfiora il vantaggio a più riprese, ma manca il guizzo vincente nel finale

Di: Antonio Pagano
Bozza automatica

Al “Giordano” di Castelnuovo Cilento finisce a reti bianche la prima di campionato per la Gelbison contro l’Afragolese dell’ex Gianluca Esposito. Nel primo tempo i rossoblù ci provano più volte ad andare in rete senza però affondare, poche occasioni per gli ospiti. Rossoblù cresciuti nel secondo tempo ma a volte poco precisa, Afragolese quasi mai pericolosa.

La partita

Mister Agovino parte con Rossi in porta, Zona, Viscomi, Silvestri, Uliano, Chironi, Di Claudio, Kosovan, De Martino, Simeri e Balla. La Gelbison ci prova subito al 2, ma Simeri viene pescato in fuorigioco. Palla più volte in avanti per Simeri ma nessuna preoccupazione per la difesa avversaria. Al 6 ci prova da lontano l’afragolese con Maiorano, conclusione che finisce fuori. Altra occasione per l’afragolese al 7, salva Rossi.

Occasionissima Gelbison al 10′ dopo un’azione manovrata arriva il tiro di Balla che finisce di poco alla sinistra del portiere con un rasoterra.Ci prova ancora la Gelbison al quarto d’ora, palla in mezzo di De Martino, Simeri la prende ma commette fallo. Altra conclusione rossoblù al 21esimo con Chironi, che però finisce fuori. Al 26′ ci prova De Martino ma Polverino blocca la sfera sicuro. Al 36 ‘conclusione dell’Afragolese, palla allontanata in calcio d’angolo.

Al 37 occasione importante per la Gelbison, sulla ripartenza rossoblù il portiere esce, Simeri lo salta e prova la conclusione che finisce di poco al lato della porta. Punizione per i padroni di casa due minuti dopo, batte Kosovan palla in area ma gli ospiti allontanano. L’ultima occasione del primo tempo è di Longo, Rossi para e l’arbitro fischia la fine del primo tempo.

La ripresa

La Gelbison cambia fuori Balla e Di Claudio, dentro Piazza e Darboe. Partono in avanti i padroni di casa, rossoblù pericolosi sotto porta al 4 del secondo tempo. Al 6 ‘palla finisce a Longo, tiro fuori. Al 7’ passaggio di Chironi a De Martino che prova la conclusione da lontano, palla fuori.Al 17esimo occasione Gelbison, conclusione di Piazza, Polverino la manda in angolo.

Palla in mezzo, traversa per i cilentani. Altra sostituzione esce Chironi dentro Coscia. Punizione guadagnata da Coscia al 22′, palla in mezzo che finisce tra le mani del portiere. Altra occasione per la Gelbison al 25esimo, è Coscia a metterla in mezzo ma senza creare pericolo per la difesa avversaria. Nuovo cambio per la Gelbison dentro Gentile esce Simeri per la Gelbison.

Si affaccia in area avversaria l’Agfragolese con tiro che finisce fuori.Subito dopo dall’altra parte del campo, Kosovan manca la palla del possibile vantaggio. Dopo 5 minuti di recupero finisce la partita.

Durante la partita anche un momento di ricordo per Ramona una giovane di Vallo della Lucania scomparsa nei giorni scorsi.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.