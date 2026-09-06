Serie D, esordio con un punto per la Gelbison: 0-0 contro l’Afragolese

Al “Giordano” di Castelnuovo Cilento finisce a reti bianche la prima di campionato per la Gelbison contro l’Afragolese dell’ex Gianluca Esposito. Nel primo tempo i rossoblù ci provano più volte ad andare in rete senza però affondare, poche occasioni per gli ospiti. Rossoblù cresciuti nel secondo tempo ma a volte poco precisa, Afragolese quasi mai pericolosa.

La partita

Mister Agovino parte con Rossi in porta, Zona, Viscomi, Silvestri, Uliano, Chironi, Di Claudio, Kosovan, De Martino, Simeri e Balla. La Gelbison ci prova subito al 2, ma Simeri viene pescato in fuorigioco. Palla più volte in avanti per Simeri ma nessuna preoccupazione per la difesa avversaria. Al 6 ci prova da lontano l’afragolese con Maiorano, conclusione che finisce fuori. Altra occasione per l’afragolese al 7, salva Rossi.

Occasionissima Gelbison al 10′ dopo un’azione manovrata arriva il tiro di Balla che finisce di poco alla sinistra del portiere con un rasoterra.Ci prova ancora la Gelbison al quarto d’ora, palla in mezzo di De Martino, Simeri la prende ma commette fallo. Altra conclusione rossoblù al 21esimo con Chironi, che però finisce fuori. Al 26′ ci prova De Martino ma Polverino blocca la sfera sicuro. Al 36 ‘conclusione dell’Afragolese, palla allontanata in calcio d’angolo.

Al 37 occasione importante per la Gelbison, sulla ripartenza rossoblù il portiere esce, Simeri lo salta e prova la conclusione che finisce di poco al lato della porta. Punizione per i padroni di casa due minuti dopo, batte Kosovan palla in area ma gli ospiti allontanano. L’ultima occasione del primo tempo è di Longo, Rossi para e l’arbitro fischia la fine del primo tempo.

La ripresa

La Gelbison cambia fuori Balla e Di Claudio, dentro Piazza e Darboe. Partono in avanti i padroni di casa, rossoblù pericolosi sotto porta al 4 del secondo tempo. Al 6 ‘palla finisce a Longo, tiro fuori. Al 7’ passaggio di Chironi a De Martino che prova la conclusione da lontano, palla fuori.Al 17esimo occasione Gelbison, conclusione di Piazza, Polverino la manda in angolo.

Palla in mezzo, traversa per i cilentani. Altra sostituzione esce Chironi dentro Coscia. Punizione guadagnata da Coscia al 22′, palla in mezzo che finisce tra le mani del portiere. Altra occasione per la Gelbison al 25esimo, è Coscia a metterla in mezzo ma senza creare pericolo per la difesa avversaria. Nuovo cambio per la Gelbison dentro Gentile esce Simeri per la Gelbison.

Si affaccia in area avversaria l’Agfragolese con tiro che finisce fuori.Subito dopo dall’altra parte del campo, Kosovan manca la palla del possibile vantaggio. Dopo 5 minuti di recupero finisce la partita.

Durante la partita anche un momento di ricordo per Ramona una giovane di Vallo della Lucania scomparsa nei giorni scorsi.