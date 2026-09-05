Serie D, al via il campionato: Gelbison e Ebolitana pronte all’esordio

La Gelbison del presidente Puglisi e l’Ebolitana di patron Carlino si preparano all’esordio nel massimo campionato dilettantistico italiano. Nella prima giornata di Serie D, la squadra di mister Agovino è attesa domani, 6 settembre, nel derby campano tra le mura amiche contro l’Afragolese. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 16:00 allo stadio “Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento.

I rossoblù arrivano dalla buona prova di Coppa Italia contro il Gladiator, formazione di Santa Maria Capua Vetere: grazie alla rete siglata da Simone Simeri su calcio di rigore nella ripresa, il club cilentano ha staccato il pass per il turno successivo.

Per la partita di domani si potrebbe rivedere in campo il difensore Viscomi, pronto a fare coppia con il nuovo acquisto Silvestri. Una Gelbison rinnovata, che ha cambiato molto rispetto allo scorso anno e che sta continuando a lavorare per trovare la condizione migliore. Inizia un lungo campionato per i rossoblù, con l’obiettivo di conquistare subito i 3 punti contro l’Afragolese, reduce dalla sconfitta di Coppa Italia contro la Turris.

Mercato Gelbison: ufficiale l’arrivo di Dibi Kouame

Il club cilentano continua a rinforzare la rosa mettendo a disposizione di mister Agovino una nuova pedina a centrocampo: si tratta dell’ex Sambiase Wilfried Dibi Kouame, classe 1998, tra i profili più apprezzati della categoria e seguito da numerose società. Nonostante la giovane età, il calciatore può già vantare un curriculum di grande spessore, con quasi 200 presenze nei campionati dilettantistici.

L’Ebolitana fa visita alla Nocerina: subito un test probante

Vigilia di campionato anche per l’Ebolitana di mister Pezzella, composta da un gruppo nuovo formato da molti giovani e da elementi di esperienza per affrontare al meglio la categoria. Gli eburini se la vedranno domani, 6 settembre, allo stadio “San Francesco” di Nocera Inferiore contro la Nocerina; l’inizio del match è fissato per le ore 17:00.

La squadra è reduce dalla sfida di Coppa Italia persa contro la Sarnese solo dopo un’infinita lotteria di rigori, e intende riscattarsi da subito per iniziare nel migliore dei modi questa nuova avventura.

Colpo a centrocampo per l’Ebolitana: firma Muscatiello

Le novità per l’Ebolitana non riguardano solo il campo. Il club biancoazzurro continua infatti a muoversi sul mercato: nelle ultime ore è stato annunciato l’arrivo del centrocampista classe 2001 Francesco Muscatiello. L’ex Audace Cerignola e Bitonto vanta già oltre 100 presenze all’attivo nel campionato di Serie D.