Calcio

L’Ebolitana scalda i motori per l’esordio in Serie D: derby con la Nocerina e ultime novità di mercato

L'Ebolitana prepara l'esordio in Serie D contro la Nocerina. Tra i nuovi innesti spicca Marco Somma. Tutti i dettagli su acquisti e cessioni.

Di: Antonio Pagano
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L’Ebolitana guidata dal Presidente Carlino è pronta all’esordio ufficiale nel campionato di Serie D. Domenica 6 settembre i ragazzi di Mister Pezzella affronteranno la Nocerina nella prima trasferta stagionale. Il fischio d’inizio è programmato per le ore 17:00 presso lo Stadio “San Francesco” di Nocera Inferiore.

Calciomercato Ebolitana: arrivano i giovani Festino e Benevento

Il Direttore Sportivo Enrico Coscia continua a muoversi sul mercato per mettere a disposizione del tecnico biancoazzurro le risorse necessarie per affrontare la categoria. Il club ha ufficializzato l’ingaggio di due profili di prospettiva, entrambi classe 2008: Andrea Festino e Lorenzo Benevento.

Festino, centrocampista, si è formato nei settori giovanili di Juve Stabia e Palmese. Benevento, promettente terzino sinistro, vanta già esperienze nei vivai di Avellino, Benevento e Südtirol.

Marco Somma è biancoazzurro: colpo da oltre 100 presenze tra i professionisti

La società ha piazzato un innesto di primo piano per alzare il livello qualitativo della rosa: Marco Somma. Centrocampista esterno destro classe 2002, Somma vanta un bagaglio di oltre 100 presenze nei campionati professionistici. Cresciuto nel vivaio della Sampdoria, ha indossato in Serie C le maglie di Pro Patria e Pontedera, prima di militare nella Palmese durante la scorsa stagione.

Mercato in uscita: Ayoub Hefiane saluta l’Ebolitana e passa all’Apice

Sul fronte cessioni si registra l’addio di Ayoub Hefiane, che lascia Eboli per iniziare una nuova avventura con la maglia dell’Apice. Il calciatore è stato tra i protagonisti della passata stagione, contribuendo in modo decisivo alla vittoria del campionato di Eccellenza e alla promozione del club biancoazzurro.

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