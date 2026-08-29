Serie C - Serie D

Ebolitana, conto alla rovescia per la Serie D: Pezzella motiva i suoi verso l’esordio

L'Ebolitana prepara l'esordio nel girone H di Serie D. Mister Pezzella e la dirigenza puntano sulla salvezza diretta: l'analisi e le novità

Di: Antonio Elia

Prosegue senza sosta il lavoro dell’Ebolitana in vista dell’esordio nel campionato di Serie D (Girone H), in programma domenica 6 settembre. La formazione biancoazzurra, sotto la guida tecnica di mister Luigi Pezzella, continua a lavorare con grande intensità durante le sessioni di allenamento presso il centro “Ultimo Minuto”, preparando nei minimi dettagli l’atteso debutto stagionale.

L’obiettivo dello staff è raggiungere la prima giornata nella migliore condizione fisio-tattica possibile. Il gruppo sta rispondendo con dedizione alle direttive tecniche, consapevole della necessità di approcciare al meglio un torneo lungo e competitivo.

La visione della società: l’intervento del dirigente Gerardo De Vita

A tracciare la rotta in casa ebolitana è Gerardo De Vita, dirigente da quattro anni al seguito della squadra. De Vita ha accompagnato la crescita del club all’interno di un ciclo sportivo culminato con la vittoria di due campionati nell’arco degli ultimi tre anni. Esperienza, programmazione e ambizione rappresentano i pilastri su cui la società intende fondare la permanenza nella categoria.

Obiettivo salvezza: la piazza attende la prima di campionato

Mentre la squadra completa la preparazione sul campo, cresce l’attesa da parte dei tifosi e dell’ambiente sportivo locale per valutare l’impatto della rosa nel Girone H. Il traguardo minimo prefissato dalla società resta la salvezza diretta. Il conto alla rovescia verso la prima di campionato è iniziato: l’Ebolitana punta a farsi trovare pronta ai nastri di partenza.

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