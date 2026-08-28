Serie D: l’Ebolitana blinda il futuro con Simeone. Nuovo colpo in attacco per la Gelbison

L’Ebolitana e la Gelbison continuano a muoversi con determinazione sul mercato, puntando forte sulla linea verde. Le due società salernitane hanno ufficializzato importanti operazioni in entrata, confermando la volontà di investire sui giovani talenti e di programmare con ambizione il futuro dei rispettivi organici.

Ebolitana: torna a casa l’ebolitano DOC Mattia Simeone

L’Ebolitana del presidente Carlino prosegue la propria politica di valorizzazione dei giovani del territorio. Il club biancoazzurro ha reso noto l’ingaggio di Mattia Simeone, esterno difensivo classe 2007 ed ebolitano DOC.

Per il giovane calciatore si tratta di un vero e proprio ritorno alle origini. Cresciuto calcisticamente nell’ASD Scuola Calcio Emanuele Belardi di Eboli, Simeone ha saputo attirare fin da subito l’attenzione del calcio professionistico grazie alle sue prestazioni. Il suo percorso lo ha portato prima a vestire la maglia della Reggina, disputando i campionati giovanili fino all’Under 17, e successivamente ad approdare al Catanzaro nel campionato Primavera 2. La dirigenza ebolitana ha voluto fortemente riportarlo in città, scommettendo sulle sue qualità e sul suo percorso di crescita.

Gelbison: dall’esperienza in Spagna arriva l’attaccante Ansumana Sannoh

Novità importanti anche sul fronte Gelbison, dove la guida tecnica di mister Agovino si arricchisce di una nuova freccia in attacco. La società rossoblù ha infatti chiuso per l’acquisto di Ansumana Sannoh, esterno d’attacco classe 2007.

Proveniente dal Gimnàstic Manresa, realtà del calcio giovanile spagnolo, Sannoh va a rinforzare il reparto offensivo della Gelbison. L’operazione rappresenta un ulteriore investimento prospettico da parte del club, intenzionato a dare freschezza e qualità alla rosa a disposizione dell’allenatore.