Ebolitana, esordio amaro in Serie D: il beffardo 2-1 della Nocerina al 98′

Esordio amaro in Serie D per l’Ebolitana guidata da mister Pezzella. Sul terreno di gioco del “San Francesco”, la formazione biancazzurra viene superata in estremis dalla Nocerina al termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena, decisa soltanto nei minuti di recupero.

Primo tempo: Renelus apre le danze, Messina firma il pari allo scadere

L’avvio di gara è tutto di marca rossonera. La Nocerina sblocca il punteggio dopo appena quattro minuti di gioco: Renelus penetra in area di rigore e trafigge Puca con un preciso diagonale. Al 7′ è ancora la squadra di casa a rendersi pericolosa su calcio di punizione con Cardella, ma il portiere ospite si supera ed evita il raddoppio. Un minuto più tardi si vede l’Ebolitana con una conclusione dalla distanza di Muscatiello che termina alta sopra la traversa, sotto il controllo di Magalotti.

La Nocerina continua a spingere: al 13′ Cardella non aggancia in spaccata da posizione ravvicinata, mentre al 19′ la conclusione di Sbrissa sfila di poco a lato. L’Ebolitana prova a scuotersi al 28′ con un tentativo di Messina che non inquadra lo specchio della porta, e al 36′ sfiora il pareggio con un bel tiro a giro di Muscatiello. Il gol dell’1-1 arriva al 47′: Messina si fa trovare pronto in area piccola e batte Magalotti. Dopo tre minuti di recupero, le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di parità.

Secondo tempo: pressione rossonera e assedio nel finale

La ripresa si apre con la Nocerina decisa a riprendere il vantaggio. Al 6′ Brunetti svetta imperioso di testa, trovando la prodigiosa risposta di Puca che devia in extremis. Passa appena un minuto e al 7′ Renelus colpisce in pieno il legno a portiere battuto. La supremazia territoriale dei padroni di casa si evidenzia anche nel conteggio dei calci d’angolo, nettamente a favore dei rossoneri.

A metà frazione inizia la girandola dei cambi. Nell’Ebolitana entrano Amato per Cirillo, Lonigro per Muscatiello, Gonnella per D’Angelo, Diabaté per Bonavita e Cipro per Messina. La Nocerina risponde inserendo Russo per Casari, La Monica per Sparandeo, Roseti per Romano, Di Nolfo per Renelus e muovendo diverse pedine sullo scacchiere tattico. Il match si innervosisce: finiscono sul taccuino degli ammoniti Mauriello, Zugaro e Mileto per gli ospiti, Vitelli e Scafetta per i padroni di casa.

Il tabellino smentisce il pari: la doccia fredda a tempo scaduto

Nonostante i sei minuti di recupero concessi inizialmente, la gara si prolunga ulteriormente. Al 50′ della ripresa Roseti si ritrova a tu per tu con Puca, ma l’estremo difensore biancazzurro compie l’ennesimo miracolo di giornata opponendosi alla conclusione.

Quando il pareggio sembra ormai cosa fatta, al 98′ (53′ st) arriva la doccia fredda per l’Ebolitana: Cardella trova il varco giusto in area e sigla la rete del definitivo 2-1. Dopo ben dieci minuti complessivi di extra-time arriva il fischio finale, che condanna la squadra di Pezzella a una sconfitta decisamente amara all’esordio stagionale.