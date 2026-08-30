Almanacco di domenica 30 agosto 2026: meteo, eventi, santo del giorno e curiosità nel Salernitano

Si chiude oggi, domenica 30 agosto 2026, l’ultimo fine settimana pieno di agosto, con l’estate salernitana che regala ancora giornate calde e soleggiate prima del graduale avvicinamento a settembre. Tra sagre di paese, grandi concerti in piazza e le ultime occasioni per godersi il mare del Cilento, la provincia di Salerno vive una domenica ricca di appuntamenti. Ecco l’almanacco completo di oggi, tra meteo, eventi, tradizioni e storia.

Il meteo di oggi in provincia di Salerno

La giornata si presenta stabile e soleggiata su tutta la provincia di Salerno, Cilento compreso. Le temperature massime toccheranno quasi i 34°C, con minime intorno ai 24°C nelle ore notturne: una domenica di caldo estivo pieno, ideale per l’ultimo tuffo prima della fine del mese. Il cielo resterà sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, con probabilità di pioggia pressoché nulla. Chi si sposta lungo la costa può godersi mare e spiaggia in totale tranquillità, mentre nelle zone interne del Cilento le temperature restano comunque elevate, con un moderato calo verso sera. Da lunedì è atteso un lieve calo termico, con massime che scenderanno sotto i 31°C, segno di un’estate che inizia lentamente a smorzarsi.

Gli eventi di oggi in provincia di Salerno

Il weekend del 30 agosto porta con sé un calendario particolarmente ricco in tutta la provincia:

Salerno – Pitti Pizza & Friends : gran finale in Piazza della Libertà, tra i 21 forni delle migliori pizzerie della zona e una serata musicale con ospiti del calibro di Leo Gassmann, Rovazzi, Dolcenera e Settembre.

: gran finale in Piazza della Libertà, tra i 21 forni delle migliori pizzerie della zona e una serata musicale con ospiti del calibro di Leo Gassmann, Rovazzi, Dolcenera e Settembre. Salerno – Arena Arbostella : prosegue la rassegna estiva di teatro, cabaret e musica, con spettacoli gratuiti fino al 3 settembre.

: prosegue la rassegna estiva di teatro, cabaret e musica, con spettacoli gratuiti fino al 3 settembre. Montecorvino Pugliano – Le Notti di Santa Tecla : prima edizione della rassegna dedicata alla musica popolare e alla pizzica, nel suggestivo borgo di Santa Tecla.

: prima edizione della rassegna dedicata alla musica popolare e alla pizzica, nel suggestivo borgo di Santa Tecla. San Cipriano Picentino – Festa del Raviolo : ultimo giorno per gustare il tipico raviolo con ricotta e ragù, anche nella variante montanara con porcini e salsiccia.

: ultimo giorno per gustare il tipico raviolo con ricotta e ragù, anche nella variante montanara con porcini e salsiccia. Albanella – Rotunnella Fest : si chiude oggi il festival dedicato all’olio extravergine d’oliva locale.

: si chiude oggi il festival dedicato all’olio extravergine d’oliva locale. Castel San Giorgio (Trivio) – Sagra della Pasta e Fagioli e della Pannocchia : gran finale della 36ª edizione, tra piatti della tradizione contadina e musica popolare.

: gran finale della 36ª edizione, tra piatti della tradizione contadina e musica popolare. Vietri sul Mare – Borgo diVino : ultima giornata del tour enogastronomico tra i vicoli della città della ceramica, con degustazioni di vini locali e nazionali.

: ultima giornata del tour enogastronomico tra i vicoli della città della ceramica, con degustazioni di vini locali e nazionali. Bellizzi – Premio Fabula: continua il festival della scrittura giovanile, con incontri e ospiti fino al 2 settembre.

Il santo del giorno: Santa Rosa da Lima

Il 30 agosto la Chiesa ricorda, in forma straordinaria, Santa Rosa da Lima, patrona delle Americhe e delle Filippine, la cui memoria liturgica principale cade il 23 agosto. Nata a Lima nel 1586, Rosa scelse fin da giovane una vita di preghiera, penitenza e carità verso i poveri e i malati, ispirandosi a Santa Caterina da Siena. La devozione verso di lei ha un legame diretto con il territorio salernitano: proprio in Costiera Amalfitana, a Conca dei Marini, le monache domenicane le dedicarono la celebre sfogliatella Santarosa, dolce che porta ancora oggi il suo nome. Anche una parrocchia della provincia, ad Alano di Castellabate, è a lei intitolata.

Accadde oggi: 30 agosto nella storia

Il 30 agosto è una data che ha visto susseguirsi eventi molto diversi tra loro nel corso dei secoli:

1682 – William Penn ottiene la concessione reale che porterà, poco dopo, alla fondazione della colonia della Pennsylvania.

– William Penn ottiene la concessione reale che porterà, poco dopo, alla fondazione della colonia della Pennsylvania. 1850 – Honolulu, alle Hawaii, viene ufficialmente incorporata come città.

– Honolulu, alle Hawaii, viene ufficialmente incorporata come città. 1900 – A Milano si apre il processo a Gaetano Bresci, l’anarchico che un mese prima aveva ucciso re Umberto I; sarà condannato all’ergastolo.

– A Milano si apre il processo a Gaetano Bresci, l’anarchico che un mese prima aveva ucciso re Umberto I; sarà condannato all’ergastolo. 1918 – A Mosca un attentato ferisce gravemente Lenin e costa la vita al dirigente bolscevico Uritskij, episodio che darà avvio al periodo del Terrore rosso in Russia.

– A Mosca un attentato ferisce gravemente Lenin e costa la vita al dirigente bolscevico Uritskij, episodio che darà avvio al periodo del Terrore rosso in Russia. 1945 – Le truppe britanniche entrano a Hong Kong, ponendo fine all’occupazione giapponese.

– Le truppe britanniche entrano a Hong Kong, ponendo fine all’occupazione giapponese. 1965 – I Beatles si esibiscono nel celebre concerto all’Hollywood Bowl di Los Angeles.

– I Beatles si esibiscono nel celebre concerto all’Hollywood Bowl di Los Angeles. 1967 – Thurgood Marshall diventa il primo giudice afroamericano della Corte Suprema degli Stati Uniti.

– Thurgood Marshall diventa il primo giudice afroamericano della Corte Suprema degli Stati Uniti. 1991 – L’Azerbaigian dichiara la propria indipendenza dall’Unione Sovietica.

– L’Azerbaigian dichiara la propria indipendenza dall’Unione Sovietica. 1999 – Il popolo di Timor Est vota in un referendum a favore dell’indipendenza dall’Indonesia.

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