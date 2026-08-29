Piogge improvvise e ondate di calore: cambia il clima nel salernitano. L’UE detta nuove regole

La progettazione delle opere pubbliche in Europa cambia radicalmente rotta per adeguarsi ai cambiamenti climatici e proteggere i territori. L’Unione Europea impone un fermo stop ai finanziamenti per spianate di cemento, piazze monumentali prive d’ombra o infrastrutture incapaci di sostenere eventi atmosferici estremi. Per accedere ai fondi strutturali, le nuove opere devono superare il climate proofing, una verifica preventiva a prova di clima obbligatoria che vincola la realizzazione dei progetti a standard di resistenza specifici per le condizioni ambientali previste tra il 2036 e il 2065 (Scenario 2050).
Come funziona il vincolo del climate proofing
Il quadro normativo di riferimento è il Regolamento UE 1060/2021, reso operativo in Campania attraverso il decreto dirigenziale 187 del 13 settembre 2024. Questo meccanismo incrocia la vulnerabilità intrinseca dell’opera (classificata su tre livelli: alta, media o bassa) con la mappa del pericolo calcolata a livello locale. Tipologie infrastrutturali come le reti fognarie o le arterie stradali presentano un’elevata sensibilità nativa ai nubifragi e al calore asfissiante.
Quando l’incrocio tra la fragilità dell’opera e l’indice di rischio del territorio supera una determinata soglia di allarme, scatta l’obbligo di inserire varianti progettuali di mitigazione e adattamento. Vengono incentivate le cosiddette “soluzioni verdi” (nature-based solutions):
- Giardini della pioggia e aiuole filtranti per la gestione dell’acqua come arredo urbano
- Trincee drenanti e vasche di accumulo per prevenire gli allagamenti durante le bombe d’acqua
- Pareti vegetali e alberature integrate in “culle” sotterranee progettate per assorbire le piogge
- Asfalti drenanti fotocatalitici e pavimentazioni riflettenti per abbattere l’effetto isola di calore.
Mappa del pericolo nel Salernitano tra bombe d’acqua e afa
Il territorio della provincia di Salerno mostra un quadro differenziato in base alle schede climatiche comunali elaborate dalla Regione Campania. I dati evidenziano la transizione dal periodo storico alle proiezioni future per 25 comuni del territorio.
|Comune
|Piogge concentrate
|Ondate di calore
|Agropoli
|Basso → Medio
|Basso → Alto
|Angri
|Alto → Alto
|Medio → Alto
|Baronissi
|Medio → Medio
|Basso → Medio
|Battipaglia
|Basso → Medio
|Basso → Alto
|Bellizzi
|Medio → Medio
|Medio → Alto
|Campagna
|Basso → Basso
|Basso → Medio
|Capaccio Paestum
|Basso → Medio
|Basso → Alto
|Castel San Giorgio
|Medio → Alto
|Medio → Medio
|Cava de’ Tirreni
|Medio → Medio
|Basso → Medio
|Eboli
|Basso → Medio
|Basso → Alto
|Fisciano
|Medio → Medio
|Basso → Medio
|Giffoni Valle Piana
|Basso → Basso
|Basso → Medio
|Mercato San Severino
|Medio → Medio
|Basso → Medio
|Montecorvino Pugliano
|Basso → Medio
|Basso → Medio
|Montecorvino Rovella
|Basso → Medio
|Basso → Medio
|Nocera Inferiore
|Medio → Alto
|Medio → Alto
|Nocera Superiore
|Medio → Alto
|Basso → Medio
|Pagani
|Medio → Alto
|Medio → Alto
|Pellezzano
|Medio → Medio
|Basso → Medio
|Pontecagnano Faiano
|Medio → Medio
|Medio → Alto
|Sala Consilina
|Basso → Medio
|Basso → Medio
|Salerno
|Medio → Medio
|Medio → Alto
|San Valentino Torio
|Alto → Alto
|Medio → Alto
|Sarno
|Medio → Alto
|Medio → Medio
|Scafati
|Alto → Alto
|Medio → Alto
L’impatto sui cantieri e le prospettive future
Le piogge concentrate spingono l’allerta al livello alto soprattutto nell’Agro Nocerino Sarnese, mentre la costa e la Piana del Sele (inclusi centri come Agropoli, Battipaglia, Eboli e Capaccio Paestum) vedranno un’impennata del rischio legato alle ondate di calore, passando da un livello basso a uno alto. I territori collinari e montani mantengono un rischio medio grazie all’effetto mitigante della vegetazione e della quota.
L’adeguamento alle nuove direttive europee comporta un aumento dei costi di realizzazione per i cantieri pubblici, legato alla necessità di consulenze specialistiche avanzate e forniture di materiali tecnologici. La progettazione a prova di clima mira tuttavia a evitare gli enormi costi di ripristino causati dai continui stati di emergenza, trasformando lo spazio urbano in un sistema resiliente alle sollecitazioni ambientali.