Piogge improvvise e ondate di calore: cambia il clima nel salernitano. L’UE detta nuove regole

La progettazione delle opere pubbliche in Europa cambia radicalmente rotta per adeguarsi ai cambiamenti climatici e proteggere i territori. L’Unione Europea impone un fermo stop ai finanziamenti per spianate di cemento, piazze monumentali prive d’ombra o infrastrutture incapaci di sostenere eventi atmosferici estremi. Per accedere ai fondi strutturali, le nuove opere devono superare il climate proofing, una verifica preventiva a prova di clima obbligatoria che vincola la realizzazione dei progetti a standard di resistenza specifici per le condizioni ambientali previste tra il 2036 e il 2065 (Scenario 2050).

Come funziona il vincolo del climate proofing

Il quadro normativo di riferimento è il Regolamento UE 1060/2021, reso operativo in Campania attraverso il decreto dirigenziale 187 del 13 settembre 2024. Questo meccanismo incrocia la vulnerabilità intrinseca dell’opera (classificata su tre livelli: alta, media o bassa) con la mappa del pericolo calcolata a livello locale. Tipologie infrastrutturali come le reti fognarie o le arterie stradali presentano un’elevata sensibilità nativa ai nubifragi e al calore asfissiante.

Quando l’incrocio tra la fragilità dell’opera e l’indice di rischio del territorio supera una determinata soglia di allarme, scatta l’obbligo di inserire varianti progettuali di mitigazione e adattamento. Vengono incentivate le cosiddette “soluzioni verdi” (nature-based solutions):

Giardini della pioggia e aiuole filtranti per la gestione dell’acqua come arredo urbano

e aiuole filtranti per la gestione dell’acqua come arredo urbano Trincee drenanti e vasche di accumulo per prevenire gli allagamenti durante le bombe d’acqua

e vasche di accumulo per prevenire gli allagamenti durante le bombe d’acqua Pareti vegetali e alberature integrate in “culle” sotterranee progettate per assorbire le piogge

e alberature integrate in “culle” sotterranee progettate per assorbire le piogge Asfalti drenanti fotocatalitici e pavimentazioni riflettenti per abbattere l’effetto isola di calore.

Mappa del pericolo nel Salernitano tra bombe d’acqua e afa

Il territorio della provincia di Salerno mostra un quadro differenziato in base alle schede climatiche comunali elaborate dalla Regione Campania. I dati evidenziano la transizione dal periodo storico alle proiezioni future per 25 comuni del territorio.

Comune Piogge concentrate Ondate di calore Agropoli Basso → Medio Basso → Alto Angri Alto → Alto Medio → Alto Baronissi Medio → Medio Basso → Medio Battipaglia Basso → Medio Basso → Alto Bellizzi Medio → Medio Medio → Alto Campagna Basso → Basso Basso → Medio Capaccio Paestum Basso → Medio Basso → Alto Castel San Giorgio Medio → Alto Medio → Medio Cava de’ Tirreni Medio → Medio Basso → Medio Eboli Basso → Medio Basso → Alto Fisciano Medio → Medio Basso → Medio Giffoni Valle Piana Basso → Basso Basso → Medio Mercato San Severino Medio → Medio Basso → Medio Montecorvino Pugliano Basso → Medio Basso → Medio Montecorvino Rovella Basso → Medio Basso → Medio Nocera Inferiore Medio → Alto Medio → Alto Nocera Superiore Medio → Alto Basso → Medio Pagani Medio → Alto Medio → Alto Pellezzano Medio → Medio Basso → Medio Pontecagnano Faiano Medio → Medio Medio → Alto Sala Consilina Basso → Medio Basso → Medio Salerno Medio → Medio Medio → Alto San Valentino Torio Alto → Alto Medio → Alto Sarno Medio → Alto Medio → Medio Scafati Alto → Alto Medio → Alto

L’impatto sui cantieri e le prospettive future

Le piogge concentrate spingono l’allerta al livello alto soprattutto nell’Agro Nocerino Sarnese, mentre la costa e la Piana del Sele (inclusi centri come Agropoli, Battipaglia, Eboli e Capaccio Paestum) vedranno un’impennata del rischio legato alle ondate di calore, passando da un livello basso a uno alto. I territori collinari e montani mantengono un rischio medio grazie all’effetto mitigante della vegetazione e della quota.

L’adeguamento alle nuove direttive europee comporta un aumento dei costi di realizzazione per i cantieri pubblici, legato alla necessità di consulenze specialistiche avanzate e forniture di materiali tecnologici. La progettazione a prova di clima mira tuttavia a evitare gli enormi costi di ripristino causati dai continui stati di emergenza, trasformando lo spazio urbano in un sistema resiliente alle sollecitazioni ambientali.