Rissa all’esterno di un locale a Palinuro: due giovani di Marina di Camerota in ospedale

Ancora violenza nella movida cilentana. In una serata di fine estate a Palinuro, un diverbio tra giovan è degenerato in una lite. Il bilancio del parapiglia, che ha visto il coinvolgimento di più persone in prossimità di un locale a quell’ora già chiuso, è di due giovani feriti, entrambi residenti a Marina di Camerota, trasportati in ospedale per le cure del caso.

I soccorsi e il ricovero al San Luca

Ad avere la peggio nello scontro sono stati due ragazzi di 27 e 30 anni. A seguito dei colpi ricevuti, hanno riportato diverse ferite e contusioni su varie parti del corpo. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 che, dopo i primi interventi sul campo, hanno disposto il trasporto in ambulanza presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Dopo essere stati sottoposti agli accertamenti e ai trattamenti medici necessari, entrambi i giovani sono stati dimessi senza gravi conseguenze.

Le indagini dei carabinieri e le ipotetiche cause

Sebbene le motivazioni non siano state ancora confermate, gli investigatori non escludono che la rissa possa essere stata innescata da uno sguardo di troppo o da un apprezzamento audace rivolto a una ragazza. Al momento, però, non risultano denunce.

Questo non è il primo episodio di violenza nella movida; nelle scorse settimane una violenta rissa a Marina di Camerota portò anche a degli arresti; nei giorni scorsi sono stati dei vacanzieri presenti ad Agropoli a darsele di santa ragione in pieno centro.