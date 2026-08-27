Cilento

Rissa nella notte ad Agropoli in corso Garibaldi: violenza in centro tra vacanzieri

Scontro tra giovani nella notte ad Agropoli in corso Garibaldi. Spavento tra i residenti e intervento dei Carabinieri. La ricostruzione dell'accaduto

Di: Ernesto Rocco
Rissa nella notte ad Agropoli in corso Garibaldi: violenza in centro tra vacanzieri

Notte tensione nel cuore di Agropoli, dove un diverbio tra gruppi di ragazzi è degenerato in una rissa a cielo aperto. L’episodio arriva a pochi giorni di distanza da un altro grave fatto di cronaca registrato sempre nella cittadina cilentana.

Scazzottata in corso Garibaldi: la ricostruzione dei fatti

Il parapiglia si è scatenato intorno alle 2:30 della notte lungo corso Garibaldi. Stando alle prime ricostruzioni, il litigio avrebbe coinvolto alcuni gruppi di vacanzieri anche se sul posto erano presenti anche dei residenti. A far scoccare la scintilla sarebbero stati futili motivi, legati presumibilmente a uno sfottò rivolto a una donna. In pochi istanti la situazione è precipitata, con urla, insulti e scontro fisico.

Il chiasso ha svegliato i residenti della zona, alcuni dei quali si sono affacciati a finestre e balconi allarmati dal trambusto. La situazione ha spinto anche i titolari di un’attività commerciale ancora aperta a quell’ora ad abbassare le serrande per evitare problemi.

L’intervento dei carabinieri e la rabbia dei residenti

Sul posto sono tempestivamente giunte due pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli, allertate dai cittadini. Al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, tuttavia, i protagonisti del diverbio si erano già allontanati.

Fortunatamente l’episodio non ha fatto registrare feriti né conseguenze gravi, ma non ha destato di determinare polemiche tra chi vive e lavora nel centro cittadino.

Il precedente e l’attenzione sulla sicurezza

Soltanto pochi giorni fa una lite tra stranieri si era conclusa con un accoltellamento, vicenda risolta in breve tempo dai Carabinieri con l’individuazione e il fermo dell’aggressore.

Sebbene la rissa di questa notte sia di natura differente e legata a motivi banali tra giovanissimi, l’episodio genera discussioni.

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