Cilento

Agropoli, violenta rissa al parco Bonifacio: fermato un giovane

Violenta lite tra giovani al parco Liborio Bonifacio di Agropoli: un ragazzo ferito e un 19enne fermato. Intervengono i Carabinieri

Di: Ernesto Rocco
Agropoli, violenta rissa al parco Bonifacio: fermato un giovane

È stato individuato il giovane tunisino che avrebbe accoltellato un connazionale all’interno del parco pubblico “Liborio Bonifacio” ad Agropoli. L’episodio si è verificato lo scorso 19 agosto, al culmine di una lite tra cinque giovani, tutti d’origine nordafricana.

La ricostruzione dei fatti e l’intervento dei soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, l’episodio si è verificato attorno alle ore 19:00. Tra i componenti del gruppo è scattato un acceso diverbio verbale, culminato in uno scontro fisico nel quale uno dei partecipanti ha estratto un coltello a molla, colpendo il connazionale.

Subito dopo l’aggressione, l’autore del gesto si è dato alla fuga tentando di sbarazzarsi dell’arma bianca lanciandola verso l’ex Fornace. L’arma è stata successivamente individuata e recuperata grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.

Le indagini e il fermo dell’indiziato

Le attività investigative, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Agropoli con il supporto della Polizia Municipale, sono proseguite senza sosta per tutta la notte. Le ricerche, grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze dei presenti, hanno consentito di rintracciare presso la propria abitazione un 19enne tunisino, sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il ferimento del connazionale. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

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