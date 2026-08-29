Auto in fiamme nel centro storico di Eboli: boato e paura vicino al Santuario

Paura nella serata di ieri ad Eboli. Intorno alle ventitré, nonostante il trambusto e la musica provenienti da un evento in un locale situato di fronte al Santuario dei Santi Cosimo e Damiano, un forte boato si è udito nella vicina Via delle Fornaci, nel cuore del centro storico cittadino.

L’incendio e i primi soccorsi

Subito dopo l’esplosione, un Suv Fiat Freemont è stato completamente avvolto dalle fiamme. La scena ha attirato immediatamente l’attenzione dei residenti e dei passanti, che hanno compreso la gravità della situazione e hanno allertato tempestivamente i numeri di emergenza 115 e 112. Nel giro di pochi minuti il rogo è divampato con sempre maggiore intensità, finendo per coinvolgere anche un’altra vettura parcheggiata sullo stesso lato della carreggiata.

Tensione in strada e l’intervento dei Vigili del Fuoco

Momenti di forte tensione si sono registrati tra le persone che nel frattempo si sono radunate nei pressi del luogo dell’incendio. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato: giunte sul posto, le squadre si sono messe subito al lavoro, riuscendo a domare le fiamme e a impedire che il rogo si propagasse ad altri veicoli o agli edifici adiacenti. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, mentre il capannello di curiosi continuava ad aumentare.

I rilievi e le indagini in corso

Una volta domato l’incendio, sono arrivati sul luogo dell’evento anche i proprietari dei due veicoli interessati: quello completamente distrutto dal fuoco e quello parzialmente danneggiato. I Vigili del Fuoco hanno effettuato un’ispezione accurata dell’area e delle vetture, mentre i Carabinieri hanno provveduto a identificare i proprietari, raccogliendo i documenti e le prime dichiarazioni.

Restano ora da chiarire le cause che hanno originato il rogo. Sarà la relazione dettagliata del personale dei caschi rossi, unitamente agli accertamenti delle forze dell’ordine, a stabilire la natura dell’incendio e a ricostruire la dinamica dell’accaduto.