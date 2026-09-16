Almanacco del 16 settembre: meteo, eventi, santo del giorno e curiosità storiche nel Cilento

Mercoledì 16 settembre 2026 è il 259º giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano: mancano 106 giorni al 31 dicembre. Sul territorio cilentano la giornata segna un cambio di passo rispetto alla stabilità dei giorni scorsi, con l’ingresso di una fase più instabile che accompagna il passaggio dall’estate alle prime settimane d’autunno. Il calendario degli eventi resta comunque fitto, tra festival che proseguono, rassegne culturali che debuttano proprio oggi e le ultime sagre di fine stagione. Ecco tutto quello che c’è da sapere per la giornata, tra previsioni del tempo, appuntamenti in programma, la memoria liturgica e un tuffo nella storia.

Meteo per la provincia di Salerno

Dopo alcuni giorni di tempo stabile favoriti da un promontorio anticiclonico, mercoledì 16 settembre porta sulla provincia di Salerno un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Il transito di un fronte instabile può portare nubi in aumento già dal mattino, con possibilità di rovesci o brevi temporali sparsi, più probabili nelle zone interne del Cilento e degli Alburni ma non esclusi lungo la costa. I valori termici restano comunque elevati per il periodo, con minime intorno ai 21°C e massime che possono toccare i 29-30°C nelle ore centrali della giornata. I venti soffieranno deboli o moderati, in prevalenza dai quadranti settentrionali, mentre il mare si manterrà poco mosso o localmente mosso al largo. In serata è atteso un miglioramento con schiarite via via più ampie.

Nota redazionale: le previsioni meteo, soprattutto quelle relative a rovesci e temporali, possono variare nelle ore immediatamente precedenti alla pubblicazione. Si raccomanda di verificare l’aggiornamento del bollettino nelle 24-48 ore precedenti la giornata di riferimento.

Eventi per la provincia di Salerno

La settimana tra il 14 e il 20 settembre è tra le più ricche dell’anno per il territorio salernitano, e mercoledì 16 vede l’avvio di due appuntamenti di rilievo. Prende infatti il via oggi la Salerno Design Week 2026, dedicata al tema “Alchimie del Design”: cinque giornate con mostre diffuse tra la Pinacoteca Provinciale e altre sedi cittadine, installazioni pubbliche e talk con progettisti, fino a domenica 20 settembre. Sempre da oggi apre i battenti anche il Gelbison Beerfest, alla Fiera di Vallo della Lucania, nel cuore del Cilento: birra artigianale, street food e concerti animeranno il quartiere fieristico fino al 27 settembre.

Prosegue inoltre a Castelnuovo Cilento la ventinovesima edizione del Velia Teatro Festival, con gli ultimi spettacoli in programma fino a giovedì 17 settembre. A Salerno continuano le celebrazioni per la festa patronale di San Matteo, che accompagneranno la città fino alla processione del 21 settembre, mentre ad Agropoli prosegue il ricco cartellone del Settembre Culturale, con incontri gratuiti fino a fine mese. Sul fronte delle mostre, ad Atrani sono visitabili sia la personale dedicata al maestro Paolo Sandulli al Museo della ceramica, sia l’esposizione diffusa “Moment in Life” tra i vicoli del borgo, mentre a Capaccio Paestum proseguono le passeggiate e i trekking guidati organizzati dalla Pro Loco tra il parco archeologico e il litorale.

Nota redazionale: date, orari e sedi degli eventi possono subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre i canali ufficiali di Comuni e Pro Loco prima di recarsi alle manifestazioni.

Santo del giorno

Il 16 settembre la Chiesa cattolica fa memoria dei santi martiri Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo di Cartagine. Se il 14 settembre si ricordano rispettivamente la deposizione e la passione dei due, oggi la tradizione cristiana li onora insieme come testimoni di una fede che non ha conosciuto compromessi nei tempi difficili delle persecuzioni. Nello stesso giorno il martirologio romano ricorda anche santa Eufemia, vergine e martire di Calcedonia, e altri gruppi di martiri dei primi secoli cristiani. Un rimando che tocca da vicino la Campania riguarda san Prisco, vescovo e martire venerato a Nocera, la cui figura fu celebrata in versi dallo stesso san Paolino da Nola.

Accadde oggi

Il 16 settembre porta con sé pagine significative della storia. Nel 1620 salpò dal porto inglese di Plymouth la nave dei Padri Pellegrini diretta verso le coste dell’America settentrionale, un viaggio che avrebbe segnato la nascita delle prime colonie inglesi nel Nuovo Mondo. Nel 1810 in Messico ebbe inizio la guerra d’indipendenza dalla Spagna, evento oggi celebrato come una delle feste nazionali più sentite del Paese. Nel 1904 in Italia proseguiva il primo sciopero generale della storia nazionale, scoppiato in seguito ai fatti di sangue di Buggerru. Nel 1908 fu fondata a Detroit la General Motors, destinata a diventare uno dei colossi mondiali dell’industria automobilistica. Nel 1920 un attentato dinamitardo colpì Wall Street, a New York, causando decine di vittime e centinaia di feriti. Tra le personalità nate in questo giorno si ricordano l’attrice Lauren Bacall, nel 1924, e il musicista B.B. King, nel 1925.

Le notizie di ieri

Programmi tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Resta aggiornato in tempo reale, iscriviti al nostro canale Telegram. Clicca qui.

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Questi sono i nostri principali social network ma siamo presenti anche su altre piattaforme

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail: commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001

Direttore: Ernesto Rocco